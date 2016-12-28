Suriye'nin Kerkük ve Musul, Irak'ın ise Telafer kentinden kış şartlarında 40 gün yağmur çamur demeden yürüyerek, Suriye sınırındaki Hatay'a ulaşan yüzlerce Türkmen, Hatay Yardımlaşma Derneği'nin (HAYAD) yardımlarıyla Kırıkhan ilçesine geldi.
Derneğe sığınan Türkmenlere giyecek, yiyecek verildikten sonra barınacakları imkan sağlandı, sağlık taramasından geçirildi.
Türkmenler'in durumuna kayıtsız kalmayan Hatay Valiliği, sığınmacıların Kilis'teki konteyner kente yerleştirme kararı aldı.
Sığınmacılar otobüslere bindirilerek Kilis'e doğru hareket etti.
Adem Karagöz-İsmet Biçen