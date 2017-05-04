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Türkiye'ye valizin içinde girerken yakalandı

Sarp Sınır Kapısı'ndan yaya olarak Türkiye'ye kaçak yollarla geçmek isteyen Ukrayna uyruklu şahsın taşıdığı eşya valizinden cenin vaziyetinde duran genç bir kadın yakalandı.

Türkiyeye valizin içinde girerken yakalandı

04 Mayıs 2017 14:55
Türkiye'ye valizin içinde girerken yakalandı - Tıkla İzle

Artvin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Sarp Hudut Kapısı Şube Müdürlüğü görevlilerince, rutin kontrol ve istihbarı çalışmalar ile Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaya koridorunda, polis-pasaport işlemlerini tamamlayarak yolcu salonuna girmeden ara koridorda elinde büyük valizle bekleyen Ukrayna vatandaşı M.A. (51) isimli erkek şahsın hareketlerinden şüphelenildi. Polisler söz konusu şahıstan valizini açması istedi. Valizin açılması üzerine içinden cenin şeklinde saklanmış Ukrayna vatandaşı A.Z. (20) isimli bayan çıktı. Ekipler, bayan üzerinden çıkan kimlikte yapılan sorgulamasında, yurda giriş yasağı olduğu tespit edildi öğrenildi.

Gözaltına alınan Ukrayna vatandaşları M.A ile A.Z’nin adli işlem yapılmak üzere Sarp Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğüne teslim edildi.

Hasan Fehmi Demir


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