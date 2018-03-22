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Türkiye'yi ağlatan kadın İHA'ya konuştu: 'Türk askerini görünce yüreğimdeki yangın da söndü'

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'deki Zeytin Dalı Harekatı'nda Türk askerini görünce 1 yıl önce PKK tarafından şehit edilen eşini hatırlayıp, "Neden daha önce gelmediniz" diyerek herkesi ağlatan Zeliha İbn İyd, duygularını anlattı. 5 çocuk annesi Zeliha İbn İyd'in taksicilik yapan eşi Mahmud 1 yıl önce şehit edildiğinde 5 aylık hamile olduğu ve dramının da arttığı ortaya çıktı.

Türkiyeyi ağlatan kadın İHAya konuştu: Türk askerini görünce yüreğimdeki yangın da söndü

22 Mart 2018 13:18
'Türk askerini görünce yüreğimdeki yangın da söndü' - Tıkla İzle

İhlas Haber Ajansı muhabirleri Afrin kırsalında Türk askerini karşısında görüp gözyaşlarına boğulan ve "Neden daha önce gelmediniz" diyen Zeliha İbn İyd'i buldu. Genç kadın, "Eşim taksicilik yapıyordu. Kendisini öldürdüler. Çok zor günler yaşadık. 4 çocuğumuz vardı. 5. çocuğuma 5 aylık hamileydim. Dünyamız yıkıldı. 5 yıl boyunca çok zulüm gördük. Hayatı haram ettiler. Dışarı bile çıkamaz hale geldik. Teröristlerden dolayı ailemizi dahi göremez olmuştuk. Günde 4-5 saat dahi dışarı çıkamaz olmuştuk. Hayatımızı engelliyorlardı" dedi.

"Yüreğimdeki yangın söndü"

Özgürlüğe kavuştukları için şükrettiklerini, Türk askerinin gelmesiyle hayli duygulanıp sevindiklerini kaydeden Zeliha İbn İyd, "Türk askerini karşımda görünce duygulandım. Neler söyleyeceğimi bilemedim. Onlar gelince çok mutlu oldum. Şükrediyorum. O gün uyandığımda sanki içime özgürlük doğmuştu. O özgürlük öyle ki nefesime doldu. Yüreğimdeki yangın da söndü" diye konuştu.

"Erdoğan'ı ziyaret etmek isterim"

Zeytin Dalı Harekatı sırasında evden hiç dışarı çıkmadıklarını anlatan Zeliha İbn İyd, "Çok mutluyuz. Elhamdülillah mutlu olduk hepimiz, ne diyeceğimi bilemiyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok çok teşekkür ediyorum. Çok mutluyuz. Bir kere değil, milyonlarca kere şükürler ediyorum. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Teşekkür etmek için yetim kalan çoluk çocuğum ve şehit olan eşim için Recep Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmek isterim. Ben ve çocuklarım kabul ediyoruz ki, reisimiz Recep Tayyip Erdoğan'dır" şeklinde konuştu.

Şehit edilen Mahmud El Ahmed'in babası Cuma Ahmed ise nakliye işiyle uğraştıklarını ifade ederek, "PKK yüzünden iş yapamaz hale geldik. Çok kötü muamele ettiler. Evimizin dışına bile çıkmamıza izin vermediler. Reis Tayyip Erdoğan sayesinde yaşıyoruz. Onların gelişine teşekkür ediyoruz. Türk askerinin gelmesine çok şükrediyoruz. Askerler geldi. Onların zulmü varsa, mazlumun Allah'ı var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Herhangi bir geçim kaynağı olmayan 5 çocuklu Zeliha İbn İyd, eşi şehit edildiğinde bugün 8 aylık olan bebeği Reyyan'a hamile olduğunu belirterek, diğer çocukları Muhammed, Mara, Cuma, İbrahim ile birlikte yapılan yardımlarla geçinmeye çalıştıklarını dile getirdi.  

İhsan Altıkardeş - Aykut Yeniçağ
 

 

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