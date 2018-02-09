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Türkiye'yi gözyaşlarına boğdular, böyle kavuştular

Esra Erol'un programına katılan genç Umut Cünbüt, 10 yıldır görüşemediği babasına 24 saat içinde kavuştu.

Türkiyeyi gözyaşlarına boğdular, böyle kavuştular

09 Şubat 2018 10:51

Hafta içi her gün ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol’da programına torunuyla birlikte başvuran Gülşen Ayyıldız, damadına ulaşmak için programa katıldı. Genç Umut 10 yıldır görmediği babasına 24 saat gibi kısa sürede kavuştu. 10 yıl sonra babası Yusuf Cünbüt’e yıllar sonra sarılarak hasret gideren baba oğul gözyaşlarına hakim olamadı.

Hikayenin Umut’a henüz hamileyken, beynindeki tümör nedeniyle vefat eden eşinin ölümü ile başladığını belirten baba Yusuf Cünbüt, çareyi Türkiye’yi terk etmekte bulduğunu ve darmadağın olduğunu belirtti. Maddi ve manevi birçok zorluklarla mücadele eden ve hayatını Almanya’da devam ettiren baba Yusuf Cünbüt, “Bir iş kazası geçirdim ve kazadan sonra bir daha oğluma ulaşamadım. Bir baba oğlunu özlemez mi hiç, oğlum burnumda tüttü" diyerek yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.
Kendini yalnızlığa mahkum eden baba oğulun kavuşma anı ise Türkiye’yi gözyaşlarına boğdu.
 

Etiketler: Esra Erol, umut

 

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