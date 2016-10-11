Geçtiğimiz hafta "Varekai" gösterisiyle İstanbul’da sahne alan dünyaca ünlü şov topluluğu Cirque Du Soleil (Güneşin Sirki), EXPO 2016 Antalya kapsamında yapılacak 40 gösterisini Türkiye’dekİ OHAL durumunu gerekçe göstererek iptal edip, Türkiye’yi 5 milyon doların üzerinde zarara uğrattı. Bunun üzerine harekete geçen EXPO 2016 Antalya’nın yüklenici firma yetkilileri mahkemeye başvurdu. EXPO 2016 Antalya Ajansı’nın yüklenici firması ile anlaşma yapan Cirque Du Soleil’in İstanbul’daki gösterilerinin sona ermesinin ardından Türkiye’den ayrılması aşamasında topluluğun İstanbul gösterilerinde kullandıkları ekipmanı taşıyan 23 TIR’ına mahkeme kararı ile gümrük kapısında el kondu.

EXPO 2016 Antalya Kültürel Programlar Direktörü Güzel: "Bilgimiz var"

EXPO 2016 Antalya Ajansı Kültürel Programlar Direktörü Harun Güzel, yaptığı açıklamada ilgili gösteri topluluğunun anlaşmayı haksız feshine yönelik bu durum karşısında yüklenici firmanın 5 milyon dolar üzerindeki zararının temini için harekete geçtiği konusunda haberleri olduğunu ifade etti. Ayrıca Cirque Du Soleil’in OHAL’i bahane ederek EXPO 2016 Antalya’daki gösteriyi iptal edip, aynı süreçte İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirmesinin kabul edilemez olduğunu belirten Güzel, bu davranışın EXPO 2016 Antalya imajını telafisi mümkün olmayan maddi ve manevi zarara uğrattığını açıkladı.