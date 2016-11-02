Enuygun.com'un uçak biletleri Analisti Murat Ekinay'ın açıklamasına göre siteden alınan biletlerde Almanya'nın başkenti Berlin ile Düsseldorf, Frankfurt ve Stuttgart gibi şehirler ilk sıralarda geliyor. Almanya'dan sonra en çok uçak bileti satışı gerçekleşen ülkeler ise Azerbaycan, Hollanda, Fransa, Gürcistan ve Ukrayna

En çok Almanya'ya uçuyoruz

Enuygun.com'un verilerine göre siteden satın alınan yurt dışı biletlerinde Almanya ilk sırada geliyor. Avrupa'da en fazla Türk nüfusun yaşadığı ülkelerin de başında gelen Almanya'nın Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt ve Köln şehirleri ile ülkenin başkenti Berlin en fazla bilet satışı gerçekleşen rotalar arasında yer alıyor. Ekinay'a göre İstanbul ve Ankara gibi şehirlerden bu kentlere çok sayıda direkt uçuş bulunması ve yaz aylarında Almanya'dan gelen turistlerin sayısında yaşanan artış da ülkenin bu anlamda öne çıkmasını sağlayan nedenler arasında yer alıyor.

Azerbaycan ve Hollanda'ya ilgi artıyor

Almanya'dan sonra en çok uçulan merkezler arasında yer alan Azerbaycan'ın başkenti ve en büyük şehirlerinden Bakü ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam ise özellikle bu ülkelerle gelişen ticari ilişkiler ve sayıları gitgide artan turizm amaçlı gezilerin etkisi ile en fazla seyahat edilen rotalar arasında.

Vizesiz ve pasaportsuz Gürcistan ilk sıralarda

Türk vatandaşlarının vize ve pasaport gerekmeden seyahat edebilecekleri ülkelerden biri olan Gürcistan'ın başkenti Tiflis ile Batum şehirleri de özellikle son yıllarda fazlaca talep gören şehirlerden. Karadeniz kıyısında yer alan Batum yaz aylarında denizin ve güneşin tadını çıkarmak isteyen tatilciler tarafından da büyük ilgi görüyor. Siteden alınan biletlerde Batum ve Tiflis ilk sıralarda geliyor. Vize gerekmeksizin sadece pasaport ile seyahat edilebilen ülkelerden biri olan Ukrayna'nın Odessa şehri de Türklerin en çok ilgi gösterdiği rotalar arasında. Özellikle uzun süren vize işlemleri ile vakit kaybetmek istemeyenler yurt dışı tatili için Ukrayna'nın tarihi ve turistik merkezlerini tercih ediyor.

Schengen için Fransa

Schengen bölgesinde bulunan Fransa ise Türkler tarafından Avrupa'da tatil için en en fazla tercih edilen ülkelerden biri. Fransa'nın başkenti Paris ile Marsilya ve Nice gibi Akdeniz kıyısında yer alan popüler şehirleri Türklerin ülkede tatil için sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Fransa aynı zamanda Avrupa'da farklı ülkelere seyahat etmek isteyen Türkler tarafından en çok tercih edilen ülkelerden biri. İtalya, İspanya veya Yunanistan gibi diğer Avrupa ülkelerini görmek isteyenler de genellikle Fransa üzerinden bu ülkelere seyahat ediyorlar.

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