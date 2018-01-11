Türklerin en çok ziyaret ettiği 10 ülke

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) verilerine göre, 2016 yılında toplam 8 milyon 62 bin Türk, yurtdışına çıkış yaptı. Ziyaretlerin bir kısmı turistik amaçlı olurken geri kalanı iş, eğitim ve akraba ziyareti olarak gerçekleşti. En çok ziyaret edilen ülkelerin başını ise 1 milyon 173 bin kişiyle Gürcistan çekerken onu 786 bin kişiyle Yunanistan, 783 bin kişiyle Bulgaristan, 532 bin kişiyle Almanya, 314 bin kişiyle ABD, 244 bin kişiyle İran, 215 bin kişiyle İtalya, 212 bin kişiyle Azerbaycan, 136 bin kişiyle Fransa, 124 bin kişiyle de Bağımsız Devletler Topuluğu izledi.

Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kiper, tatil için gidilecek ülke seçiminde yakınlık, ucuzluk ve vize kolaylığının belirleyici olduğunu söyledi. Kiper, 15 tatil olarak bilinen sömestrde Körfez ülkelerinin de en çok tercih edilen tatil bölgeleri olduğu belirtti.

Özellikle Dubai'nin modern şehir planı ve çöl safarisi nedeniyle Türkler tarafından merak edilen bir ülke olduğunu kaydeden Kiper, "Dubai vizesi almak diğer ülkelerin vizelerine göre daha kolay. Bu da tercihler üzerinde etkili oldu" dedi.

Vizesiz-pasaportsuz Gürcistan ilk sırada

Gürcistan'ın en çok ziyaret edilen ülke olmasındaki nedenleri sıralayan Mustafa Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği ülke Gürcistan. Bunun en önemli nedeni hem sınır komşusu olması dolayısıyla sınır ticareti, hem de vizesiz hatta pasaportsuz giriş yapılabilmesidir. 2010 yılı öncesi vizesiz ve pasaportsuz girişler başlamadan önce Türk ziyaretçi sayısı 200 bini bile bulmazken şimdilerde 1 milyondan fazla ziyaretçi çekiyor. Öte yandan Artvin ve bölgesinde yaşayanlara Gürcistan sınırlarında kalan Batum havalimanını kullanmak daha pratik geliyor".

Yunanistan Adalarıyla ikinci

Adalar sayesinde Yunanistan'ın turist çektiğini söyleyen Kiper, "En çok ziyaret edilen ülkeler arasında ikinci sırada yer alan Yunanistan, bunu Adalar sayesinde sağlıyor. Özellikle yaz döneminde Ege şeridinde tatil yapanlar, Yunanistan'a kolay ve hızlı vize alınabilmesi dolayısıyla günübirlik ziyaretler gerçekleştirmektedir. Yunansitan, 2016 yılında Türkiye'den 786 bin ziyaretçi çekti" ifadelerini kullandı.

Bulgaristan'dan Avrupa'ya transit geçiş

Bulgaristan'ın Avrupa ülkelerine gidişte transit ülke olduğuna değinen Kiper, "En çok ziyaret edilen üçüncü olan Bulgaristan ile güçlü akraba bağlarının olması, kara sınırının bulunması sayının yüksek olmasında etkili. Bulgaristan'ı 783 bin Türk ziyaret etti. Ayrıca Avrupa'ya karayoluyla gidişlerde Bulgaristan üzerinden gezerek gitmek en tercih edilen güzergah. Bu da çok etkili tabiki. Bulgaristan'a gidişlerde Türkiye vatandaşlarının vize alması gerekiyor. AB üyeliği öncesi vize gerekmiyordu" şeklinde konuştu.

Almanya'ya gurbetçi ziyareti

Akraba bağları dolayısıyla Almanya'ya sık sık gidildiğini ifade eden Mustafa Kiper, şunları söyledi: "Almanya'ya iş dolayısıyla gidişlerin yanı sıra sömestre giren öğrenciler ve aileleri 15 günlük tatili orada geçirmektedir. Almanya'nın tercih edilen ülkeler arasında dördüncü sırada olması, orada yaşayan 3 milyon civarındaki Türk gurbetçiden bağımsız düşünülemez. Almanya vize isteyen ülkeler arasında yer alıyor. İki ülke arasındaki politikanın gergin olduğu dönemlerde bu vize alınması biraz gecikebiliyor".

ABD vize krizi kısmen çözüldü

ABD ile yaşanan vize krizinin kısmen çözüldüğünü söyleyen Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı, artık vize randevularının alındığını kaydetti. Kiper, "Geçtiğimiz aylarda iki ülke arasındaki diplomatik krizden dolayı vizelerde problem yaşansa da bu sorun büyük ölçüde çözülmüş durumda. ABD vizeleri eskiye göre az olsa da yeniden verilmeye başlandı. ABD vize krizi kısmen çözüldü. Türkler, ABD hem ticari hem turistik hem eğitim hem de akraba ziyaretleri nedeniyle en sık ziyaret ettikleri beşinci ülke. Florida, Houston, Newyork ve Miami Türklerin en çok gittiği yerlerin başını çekiyor".

ABD'den sonra en çok gidilen ülke İran

Türkler ABD'den sonra en çok İran'ı tercih ediyor. Dikkat çeken bu istatistiği yorumlayan Mustafa Kiper, "Sınır komşumuz İran, 244 bin kişiyle ABD'den sonra en çok tercih edilen ülke. İran'a daha çok kültürel gezi programları kapsamında gidilmektedir. Onun yanı sıra ticari ve eğitim amaçlı gidenler de oldukça önemli sayı teşkil etmektedir. Ülkemize gelen İranlı turist sayısı ise 650 bini geçmektedir. İran'a gitmek için vize gerekmiyor. Diplomatik, Hizmet, Hususi ve Umuma Mahsus Pasaport hamili Türk vatandaşları 90 gün vizesiz seyahat edebilmektedir. Ancak dikkat edilmesi gereken bir husus var. Eğer pasaportunuzda İsrail vizesi ya da damgası olanlara pasaportlarını değiştirmelerini öneriyoruz. Aksi halde ülkeye girişti problem yaşanabilmektedir."

İtalya vizesi almak kolay

Kiper, "Türklerin en çok ziyaret ettiği yedinci ülke İtalya'da gezilip görülmesi gereken birçok yer bulunuyor. Özellikle Roma, Floransa, Venedik, Milano, Napoli olmazsa olmazlarındandır. Yine Vatikan en çok ziyaret edilen bölgelerdendir. Her yıl 215 bin Türkün gittiği ülkeye vize almak gerekiyor. Ancak İtalya vizesi almak hem kısa sürüyor hem de diğer ülkelere göre daha kolay prosedürlü" dedi

Kardeş ülke Azerbaycan 8'inci sırada

Azerbaycan'ın, en çok ziyaret edilen ülkeler arasında sekizinci sırada yer aldığını belirten Kiper, "Yılda 200 binden fazla Türk, Azerbaycan'a gidiyor. Bunların bir kısmı iş, eğitim, akraba ziyareti olsa da yine tatil amacıyla gidişler de önemli yer kaplamaktadır. Başkent Bakü dışında Sumqayıt, Mingeçevir, Gence büyük şehirleridir. Yine Nahcivan Özerk Cumhuriyeti de Azerbaycan'a bağlıdır. Azerbaycan vizesi sınır kapısında alınabilmektedir" ifadelerini kullandı.

Dünyada en çok merak edilen şehir Paris

Mustafa Kiper, "Dünyada en çok merak edilen şehir Paris diyebiliriz. Dolayısıyla Fransa'ya turist olarak gidenlerin büyük bölümü Paris'i görmek için gitmektedir. Her yıl 100 binden fazla Türk Fransa'ya gitmektedir. Ülkeye giriş yapabilmek için Fransa vizesi almak gerekiyor. Ülke ekonomisine turizmin katkısı yüksek olduğundan turistik vizelerde problem yaşanmıyor ve hızlı oluyor. Fransa'ya gidenlerin en çok gezdiği yerler ise Eyfel Kulesi, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali, Bordeaux'un Arap Bağları, Napolyon, Marie Antoinet'dir. Fransa'nın en büyük şehirleri; Marsilya, Lyon, Nice, Nantes, Strasbourg, Montpeiller, Bordo, Nimes, Aixen-Provance, Rouen, Toulouse'dir."

BDT ülkeleri 100 binden fazla ziyaretçi çekiyor

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin her yıl Türkiye'den 100 binden fazla ziyaretçi çektiğini söyleyen Kiper, "Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tackistan, Ermenistan'a giden Türkler özellikle başkentleri ve kadim şehirleri geziyor. Kazakistan vize 30 günlük ziyaretler için vize istemiyor. Kırgızistan da turistik amaçlı seyahatlerde vize istemezken, Özbekistan vize istiyor. Yine Tacikistan ve Ermenistan da vize isteyen ülkeler arasında. Bu ülkelere yapılan ziyaretlerde evlilik yoluyla akrabalık bağları da önemli yer kaplamaktadır."

Sömestr tatilinde Körfez ülkeleri büyük ilgi görüyor

Sömestr'de 15 günlük tatil döneminde Körfez ülkelerinin büyük ilgi gördüğünü açıklayan Kiper, "Suudi Arabistan vizesi alanların büyük çoğunluğu tahmin edileceği gibi umre dolayısıyla gitmektedir. Özellikle sömestr dönemi iki haftalık umre turları büyük ilgi görmektedir. Kolay vize alınan ülkelerden Dubai, Suudi Arabistan'dan sonra Körfez ülkeleri arasında en çok ziyaret ülke konumunda. Ocak ayında Türkiye'den daha sıcak olması dolayısıyla tercih ediliyor. Çölün ortasında modern bir şehir oluşu merak uyandırıyor. Hem de lüks arazi araçlarıyla çöl safarisi yapmak birçok kişinin hayali".

Son iki yıldır Rusya vize istiyor

Türk hava sahasını ihlal eden Rus savaş uçağının düşürülmesi olayıyla başlayan kriz, vizesiz rejiminde askıya alınmasına neden olmuştu. Son ki yıldır Rusya'ya gidişlerde vize alınmasının zorunlu hale geldiğine dikkat çeken Rekor Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kiper, "Rusya ile yaşanan uçak krizinin ardından Rusya tek taraflı askıya aldığı vizesizlik rejimi hala sürmektedir. 1 Ocak 2016 tarihinden günümüze Türkiye vatandaşlarının Rusya'ya yapacakları seyahatlerde vize almaları gerekmektedir. Rusya ile ilişkilerin eski seviyesine yükselten diplomatik girişimler nedeniyle vize alınmasında problem yaşanmamaktadır."