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Türkmen komutan tedavi bekliyor

Suriye'deki iç savaşta Esed rejimine karşı mücadele eden ve farklı zamanlarda 5 kez yaralanan Türkmen Komutan Muhammed Cansız, Osmaniye’de tedavi olmayı bekliyor.

Türkmen komutan tedavi bekliyor

28 Kasım 2016 11:36
Türkmen komutan tedavi bekliyor - Tıkla İzle

11 yaşında Suriye ordusuna girdiğini ve ülkelerindeki iç savaşın başlamasıyla birlikte ordudan ayrılarak muhaliflerle birlikte Esed rejimine karşı mücadele ettiklerini anlatan Muhammed Cansız, farklı zamanlarda aldığı ciddi yaralanmalardan sonra savaşamayarak önce İstanbul’a gittiğini, orada 11 ay yaşadıktan sonra ise Osmaniye geldiğini söyledi.

"Farklı zamanlarda beş defa yaralandım"

İç savaşın başlamasıyla birlikte ordudan ayrılarak Humus ve köylerinde emrindeki 400 kişilik ordusuyla o bölgeyi savunduklarını dile getiren Cansız, “Orada Esed rejimine ve diğer terör gruplarına karşı bölgemizi savunmak için mücadele ettik. Farklı zamanlarda 5 kez yaralandım. Yanımızda bomba patladı ve vücuduma şarapnel parçaları isabet etti. O şarapnel parçaları beni tanınmaz hale getirmişti. Şu an sol gözümde bir görme bozukluğu yaşıyorum” diye konuştu.

Vücudunda mermi ile şarapnel parçaları var

Cansız, Türkiye’de gerçekleştirilen ameliyat sonrasındaki doktorların şu raporu verdiğini belirtti:
"Karnında derin yara var. Birkaç ameliyat oldu. Bağırsaktan bir kısmı kesilmiştir. Karın bölgesinde büyük bir fıtık var ameliyat olması gerekiyor. Göğsünün sağ kısmında mermi bulunuyor. Vücudunda bomba patlamasından dolayı şarapnel parçaları bulunuyor. Kemik iltihabı var. Birkaç ameliyat oldu ve kalça kemikten kesildi. Sol gözünde görme bozukluğu var."

"Ameliyat olmam gerekiyor, maddi durumum yok"

Vücudundaki ciddi yaralanmalardan dolayı çalışamayan Cansız, Osmaniye Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oturduğu evde komşularının yardımlarıyla ayakta kaldığını anlattı. Cansız, “Bir ameliyat daha olmam gerekiyor. Daha önce Suriye’nin Humus kentinde 5, Lübnan’da 3 ve Türkiye’de ise bir kez ameliyat oldum. Türkiye’de olduğum ameliyattan bir araştırma hastanesinde tekrar ameliyat olmam gerektiğini söylediler. Benim bu ameliyat için maddi durumum yok” dedi.

Yakınları Türkmen harekatında hayatını kaybetti

1980 yılında Suriye’de Türkmen harekatında babası İhvan Müslim’in şehit olduğunu ifade eden Cansız, şöyle devam etti:

“1990 yılındaki Türkmen harekatı sırasında kardeşim Ahmet Cansız şehit oldu. Diğer kardeşlerimden Mahmud Cansız yaralanarak Katar’a gitti. Bir diğer kardeşim Velid Cansız, Esed tarafından hapse atıldı ve daha sonra hapishanede belini kırdılar. Şimdi Lübnan’da yaşıyor. En küçük kardeşim Mustafa ise şu anda Humus ve köylerinde mücadeleye devam ediyor. Kız kardeşim Fatma Cansız 11 ay hapis yattı çıktıktan sonra Halep’te yaşamaya başladı. Kocası Adnan Cansız’ın ise nerede olduğunu kimse bilmiyor” ifadelerini kullandı.
Muhammed Cansız, daha önce emrinde olan askerlerin şu anda Özgür Suriye Ordusu ve orada savaşan Türk askerleri ile birlikte Esed’in ordusuna ve oradaki terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini belirtti.

Kasım Karadağ
OSMANİYE 

Etiketler: türkmen komutan


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