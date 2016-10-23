Bunun kabul edilemez olduğunu belirten Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, “Terörü terörle muaheze ettirmek nedir? Acaba bu işler PKK’nın Kerkük’e girmesi için mi yapıldı? Bunların hepsi soru işaretidir" dedi.

Önceki gece yarısı DEAŞ terör örgütü militanlarının Kerkük’e saldırmasının ardından başlatılan operasyona Irak polisi, Irak ordusu ve Peşmerge güçleri ile birlikte PKK’nın da katılması, Irak Türkmen Cephesi'nde bardağı taşırdı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşad Salihi, bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. DEAŞ’ın Kerkük’e yaptığı saldırının birkaç ay önceden planlanan bir konu olduğunu öne süren Salihi, “Bunun zamanlaması ve Musul operasyonu ile denk gelmesi tesadüf değildir. Kerkük’ün güneyinde 15 kilometre uzağında olan Havice bölgesi şuan DEAŞ’ın elindeyken orası neden kurtarılmıyor, neden önce Musul’a gidiliyor? Kerkük’ün içine sızan teröristler hangi yönden girdiler? Sakalları uzun ve tanınan tipler. Sayıları yaklaşık 60-70 kişi. Bunlar belli olan kişilerdir. Bunlar nereden girdiler? Bunlarla yakınlaşan birileri olmasaydı kesinlikle giremezlerdi. Bunların hepsi soru işaretidir” dedi.

Irak istihbaratının Kerkük’te 4-5 binaya girileceğini söylediğini ifade eden Salihi, “Bir hafta önce Kerkük emniyet komisyonunda bu konular konuşulup tartışılıyor ancak neden önlem alınmıyor? Kerkük’e Peşmerge’nin gelmesi normaldir. Süleymaniye’den gelen güçler de normaldir. Çünkü bunlar Irak ordusunun bir parçasıdır. DEAŞ bizim için terör örgütüdür. Herkes için terör örgütü olması gerekiyor. Ancak PKK da terör örgütüdür. Peki terörü terörle muaheze ettirmek nedir? Acaba bu işler PKK’nın Kerkük’e girmesi için mi yapıldı? Bunların hepsi soru işaretidir" dedi.

Şu an günün hesap günü olmadığını söyleyen Erşad Salihi, “Halkımızın yanında olma günüdür. Irak Türkmenleri sivil bir direniş göstermelidir. Herkes kendini savunmalıdır. Artık güvenlik güçlerine itimat ederek memleket teslim edilmez. Biz artık kendimize itimat edeceğiz. Eğer merkezi hükümet Irak Türkmen Cephesi'ni resmi bir güç olarak tanımadığı taktirde biz kendimizi savunmaktan aciz kalmayacağız. Başka bir kapıyı çalarız. O başka kapı da bana açılmadığı taktirde artık iş bana kalır ve benim yolumu bulmam gerekecek. Artık bu millet birilerinin kurbanı olmayacak. Bu olay sıradan bir olay değildir. Türkmeneli bölgesini birbirinden ayıran bir olaydır. Şimdi bir kısım Telafer’in başka bir yerde olması, Tuzhurmatu’nun başka bir bölgede olmasından bahsediyor. Şimdi Kerkük de hedef haline geldi. Bizim gördüğümüz Türkmen Cephesi'ni ayırmaya çalışmalarıdır. Bu Türkmen coğrafyasını hedef alan bir projedir” dedi.

Salihi, Kerkük şehrinde yayın yapan Türkmeneli TV Haber Müdürü Ahmed Necmeddin Haceroğlu'nun da ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İsmail Coşkun - Mehmet Altunışık

KERKÜK