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Türkmen şahsı öldüren zanlılar Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı

Ümraniye’de, Türkmenistan uyruklu bir kişinin evinde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunmasının ardından başlatılan soruşturma kapsamında cinayet zanlıları oldukları iddia edilen iki Türkmenistan uyruklu şahıs, Atatürk Havalimanı’nda yurt dışına çıkmak isterken polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Türkmen şahsı öldüren zanlılar Atatürk Havalimanında gözaltına alındı

08 Kasım 2016 21:40

Ümraniye'de kaldığı evde boğazı kesilmiş halde ölü olarak bulunan Türkmenistan uyruklu Dovletgeldı Mehimov'un (37) cinayet zanlısı olduğu iddia edilen Türkmenistanlı iki şahıs, olaydan kısa bir süre sonra ülkelerine kaçmak için geldikleri Atatürk Havalimanı'nda kıskıvrak yakalandı. Şahıslar Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı operasyonla gözaltına alındı.

Havalimanında yapılan operasyonla gözaltına alındılar
Edinilen bilgiye göre, Türkmenistan uyruklu, mobilya işiyle uğraşan S.B. (19) ve G.A. (25) Türkmenistan'a kaçmak için Atatürk Havalimanı'na geldi. Türk Hava Yolları'nın saat 21.55'deki İstanbul-Aşkabat seferini yapacak tarifeli uçağına iki bilet alan cinayet zanlıları terminalin farklı yerlerinde dolaşmaya başladı. Atatürk Havalimanı Araştırma Büro Amirliği ekiplerinin sıkı takibi sonrası yapılan operasyonla iki zanlı kıskıvrak yakalandı.
Türkmenistan uyruklu şahıslar Atatürk Havalimanı'ndaki işlemlerin tamamlanmasının ardından elleri kelepçeli şekilde Cinayet Büro ekiplerine teslim edilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. 

Ferhat Yasak
 


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