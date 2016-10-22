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Türkmen uyruklu kadın, 1.5 yaşındaki çocuğuyla Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Türkmenistan uyruklu Altynay Charyyeva (37), Şanlıurfa’da yaşayan ve dini nikahlı eşi İhsan Akkuş’un babası olduğu 1.5 yaşındaki oğlu Kadir ile yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığı yaparken yakalandı.


22 Ekim 2016 13:37

Edirne İl Jandarma Komutanlığı’ndan edilen bilgiye göre, jandarma ekipleri alınan ihbar doğrultusunda İpsala ilçesine bağlı Aliçopehlivan köyünde ikamet ettikleri tespit edilen Türkmenistan uyruklu anne Altynay Charyyeva’yı, Şanlıurfalı dini nikahlı eşi İhsan Akkuş’tan olma 1.5 yaşındaki oğlu Kadir ile birlikte yakaladı.
Baba İhsan Akkuş tarafından oğlunu kaçırdığı gerekçesiyle hakkında suç duyurusu bulunan Türkmenistan uyruklu anne Altynay Charyyeva'nın gözaltına alınmasının ardından, Türkiye’de oturma izninin olmaması nedeniyle Edirne Valiliği İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildiği bildirildi. 

Koray Ustabaşı
EDİRNE 

Etiketler: Türkmen uyruklu kadın


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