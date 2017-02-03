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TÜRKONFED 7 ilde KOBİ'lere kurumsal sosyal sorumluluğu anlattı

TÜRKONFED, 'KOBİ'ler için Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi'ni, Malatya'da yapılan çalıştay ile tamamladı. Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya'da gerçekleştirilen toplantılarda 500'e yakın KOBİ'ye ulaşan TÜRKONFED'in Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "KSS'yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ'ler rekabetçilikte bir adım öne çıkıyor" dedi.

TÜRKONFED 7 ilde KOBİlere kurumsal sosyal sorumluluğu anlattı

03 Şubat 2017 10:58

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED), KOBİ'ler için geçtiğimiz yıl başlattığı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Projesi'ni Malatya'da düzenlediği çalıştay ile tamamladı. Avrupa Birliği-Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamındaki sivil toplum diyaloğu programı tarafından finanse edilen, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği (KSSD) ve Hollanda'dan MVO Nederland işbirliğiyle gerçekleştirilen 'KOBİ'ler için KSS Projesi' kapsamında Kayseri, Kütahya, Trabzon, Kocaeli, Hatay, Denizli ve Malatya'da çalıştaylar düzenlendi. 500'e yakın KOBİ'ye var olan yardımseverlik duygularının kurumsal bir yapıya dönüştürebilme yolları anlatıldı.

Kadooğlu: "KSS rekabette avantaj sağlar"

Bu çalıştaylar ile KOBİ'lere, AB ülkeleri ve Türkiye'deki iyi uygulama örneklerini aktararak, KOBİ'ler nezdinde KSS bilincini artırmayı ve şirketlerin iş modellerini yeniden şekillendirmelerini sağlamayı hedeflediklerini anlatan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, "KSS projelerini sivil toplumla özel sektör arasındaki ilişkiyi güçlendirmesi açısından çok önemsiyoruz. Çünkü KSS, dünya için, insanlık için, çevre için, sürdürülebilir gelecek için önemli bir kalkınma alanıdır. Projemizle Anadolu'daki farkındalığı artırma, KSS'yi bir kurum kültürüne dönüştürme ve bu konularda politikalar geliştirilmesi yönünde önemli bir başarı elde ettik. Şirketlerin sadece kendisini değil içinde bulunduğu toplumu da geliştirmesi gerekiyor. Toplumu etkileyip, doğru şekilde dönüştürecek ve sosyal fayda yaratacak projeler geliştiren şirketler yani KSS'yi bir kurum kültürü haline getiren KOBİ'lerin, rekabetçilikte öne çıkacağına inanıyoruz" dedi.

Toplantılarda KOBİ'lere KSS bilincini ise KSSD Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Dinler, KSSD yönetim kurulu üyeleri Ali Ercan Özgür ve Ceyhun Göcenoğlu ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Serkan Yeşilyurt yaptıkları sunum ve eğitimler ile anlattı.
 

Etiketler: TÜRKONFED


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