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TürkPatent ücret tarifesinde değişiklik

Türk Patent ve Marka Kurumu (TürkPatent) bu yıl uygulayacağı ücret tarifesinde değişikliğe gitti.

TürkPatent ücret tarifesinde değişiklik

07 Temmuz 2017 10:47

Türk Patent ve Marka Kurumunun, 'Türk Patent ve Marka Kurumunca 2017 Yılında Uygulanacak Ücret Tarifesine İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ' Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, bugünden itibaren yürürlülüğe giren tebliğ, Patent İşbirliği Antlaşması (PCT) kapsamında Uluslararası Araştırma ve Ön İnceleme Otoritesi olarak yürüttüğü işlemlere ilişkin TürkPatent'e ödenmesi gereken ücretler, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı tarafından ilan edilen ve ödemenin yapıldığı tarihte geçerli olan PCT Ücret Tablosunda belirlenen bedeller olacak.

Ayrıca, kurum tarafından bu kapsamda verilen hizmetlere ilişkin ücretlere KDV de dahil edildi. 


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