Türksat 5A ve 5B uyduları için Airbus ile sözleşme imzalandı

Türksat 5A ve 5B uydularının ihalesini kazanan Airbus ile Türksat A.Ş. arasında sözleşme 3'üncü Global SatShow’da düzenlenen imza töreniyle gerçekleşti. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, uyduların SpaceX’in Falcon 9 roketleriyle uzaya gönderileceğini açıkladı.

Bakan Arslan, “2020 yılında uzayda yerini alacak olan Türksat 5A ve 2021 yılı içinde hizmete girecek Türksat 5B uydularının üretimini başlatmış olacağız. Dünyanın önde gelen firmalarından Airbus DC ile söz konusu uydularımızın üretilmesine ilişkin sözleşmeyi bugün sizlerin huzurunda imzalayacağız. Bu konuda çok mesafe kaydettiğimizi bunun için Türksat Yönetim Kurulu Başkanımız, yönetim kurulu, genel müdür ve çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

Bakan Arslan, uyduların Airbus’ın alt yüklenicisi olan SpaceX’in Falcon 9 roketiyle fırlatılması konusunda karar verildiğini açıkladı.

Arslan, “Airbus’ın bizimle çözüm ortağı olması noktasında ortaya koyduğu rekabetçi irade nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum. Airbus inşallah gelecekteki uydu üretimine de örnek olacak bir çalışma sergileyecek bunu onlardan beklediğimizi özellikle ifade diyorum” şeklinde konuştu.

“Bu iki uydu en yüksek yerlilik oranıyla da tamamlanmış olacak”

Bakan arslan 5A uydusunun 31 derece doğu, 5B uydusunun ise 42 derece doğu yörüngesinde yerini alacağını belirterek, bu iki uydunun en yüksek yerlilik oranıyla tamamlanacağını vurguladı. Arslan, “5A uydusunu 31 derece doğu yörüngesinde işletmiş olacağız. Bugüne kadar 42 derece ve 50 derece doğu boylamlarına ilave olarak 31 derece uydu yörüngesinde kiralık uydularla yerimizi alıyorduk artık kendi uydumuzla yer alma kendi uydumuzla haberleşme imkanı sağlamış olacağız.Türksat 5B uydusu 42 derece doğu yörüngesinde gerek doğrudan eve yayınları gerekse data haberleşmesi bakımından çok geniş bir kapasite hizmeti sunmuş olacak. Bu iki uydu en yüksek yerlilik oranıyla da tamamlanmış olacak” dedi.

“Takip eden değil takip edilen olmamız için aynı hızda çalışmamız gerekiyor”

“Takip eden değil takip edilen olmamız için aynı hızda çalışmamız gerekiyor” diyen Arslan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım’a teşekkür etti. Arslan,”Bu hızda çalışırken bize destekleri nedeniyle Cumhurbaşkanımıza ve Başbakanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu işi devlet politikası haline getirmezseniz, inanmazsanız başaramazsınız. Bugüne kadar aldığımız mesafeyi elbetteki önemsiyoruz ama yeterli bulmadan çok daha fazla mesafe alacağız” şeklinde konuştu.

Tamamen yerli 6A uydusunun tasarım çalışmaları devam ediyor

Bakan Arslan, 2020 yılında tamamlanması amaçlanan 6A uydusunun ise tasarımının devam ettiğini belirtti. Arslan şunları kaydetti: “Yerli gözlem ve haberleşme uydularımızın üretime yönelik stratejik altyapımızı kurduk. Bu şekilde özellikle yaptığımız testler ile Türksat 6A uydumuzun tamamen yerli olarak üretim çalışmalarını da başlatmış olduk. Şu anda tasarım çalışmaları devam ediyor. Uydunun haberleşme kısımlarını ASELSAN, yapısal bölümleri ise TUSAŞ üretecek. Yazılım başta olmak üzere güç sistemlerini, bataryalar ve güneş panellerini de mühendislerimiz yapacak. Göktürk 2 uydusunun üretimlerinden elde edilen deneyimle 6A da bizim için çok önemli bir yol gösterici olacak. Amacımız 2020 yılında kendi uydumuz olan 6A’yı tamamlayarak yörüngedeki yerine fırlatmak ve onun üzerinden de hizmetler almak.”

Ali Canberk Özbuğutu



