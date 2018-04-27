TÜRKSAT 6A’nın yüzde 47’si tamamlandı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli ve milli TÜRKSAT 6A haberleşme uydusunun yapıldığı TAİ Uydu Test Entegrasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu. TÜRKSAT 6A’nın yüzde 47 oranında tamamlandığı müjdesini veren Bakan Arslan, “Ülkemizin ilk yerli ve milli uydusu olan TÜRKSAT 6A’da yüzde 47 mertebesinde bir ilerleme sağlanmış durumda. Uydumuzun nihai işlemleri tamamlanarak bir hafta, 10 gün sonra test aşamasına getirilmiş olacak. Mayıs ayı ortalarında da birçok teste tabi tutulmuş olacak. Olağanüstü bir çalışma var. Türk mühendisleri birçok şeyi başardığı gibi bu uyduyu da başarmak yönünde hiçbir tereddütleri olmadan olağanüstü bir gayretle çalışıyorlar. Daha önce elde ettiğimiz tecrübeyi bundan sonra bu tip üretimlerde de kullanmak üzere hiçbir şeyi gözden kaçırmadan titiz bir çalışma yapıyorlar. Milyonda bir ihtimalde olsa herhangi bir olasılığı atlama gibi bir lüksünüz yok. Türkiye uzayda hem kendi hem de bölgenin ihtiyacını görecek şekilde yer alıyor. TÜRKSAT 5A ve 5B’yi de başlatmıştık. TÜRKSAT 5A’yı 2020’de, 5B’yi ise 2021 yılında yörüngedeki yerlerine fırlatmış olacağız. TÜRKAST 6A’yı da 2020 sonu itibariyle buradaki çalışmayı bitirip, 2021’de fırlatma aşamasına getirip fırlattığımızda yörüngede yeni Q frekansına sahip dünyadaki 5 ülkeden biri olacağız” ifadelerini kullandı.

TAİ Uydu Test Entegrasyon Merkezi’nin dünyanın en modern tesislerinden biri olduğuna dikkat çeken Bakan Özlü de, “Son 15 yılda her alanda olduğu gibi savunma sanayinde de çok önemli mesafeler katettik ve bu mesafenin meyvelerini Afrin operasyonunda aldık. Bugün Türkiye’de kendi tasarımımız, üretimimiz olan TÜRKSAT 6A ilk haberleşme uydusunu yapıyoruz. Yüzde 47-50 aşamasına gelindi. Bundan sonraki bütün uydularımızı Türkiye’de kendi mühendislerimiz, test uzmanlarımız, kendi firmalarımızla yapacağız. Bu proje, Türk sanayisinin teknoloji üretiminde nasıl bir iş birliği yaptığının somut bir göstergesidir. Başarılı bir proje yürütüyoruz. Önümüzdeki dönemde diğer haberleşme uydularımızı, diğer keşif gözlem uydularımızı da kendimiz tasarlayacağız ve üreteceğiz” açıklamasını yaptı.

Açıklamaların ardından Bakan Arslan ve Özlü, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İlker Turak - Ömer Çetin - Mustafa Apaydın

