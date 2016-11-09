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Türksat, High Tech Port by MÜSİAD Fuarı’na katıldı

Savunma ve Havacılık sektöründe askeri ve sivil delegasyonlarıyla endüstrinin önde gelen temsilcilerini buluşturacak High Tech Port by MÜSİAD Fuarı, yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türksat, High Tech Port by MÜSİAD Fuarına katıldı

09 Kasım 2016 16:15
Türksat, High Tech Port by MÜSİAD Fuarı’na katıldı - Tıkla İzle

Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği fuarda, uydu ve uzay çalışmaları konusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirme görevini yürüten Türksat A.Ş. de yerini aldı. 9-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak olan fuarda, kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinin, interaktif bir buluşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Yerli ve yabancı toplam 700 şirketi bir araya getiren fuarın, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.
 

Mustafa Bakırhan
 

Etiketler: High Tech Port by MÜSİAD Fuarı, Türksat


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