Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gerçekleştirdiği fuarda, uydu ve uzay çalışmaları konusunda nitelikli insan kaynağı yetiştirme görevini yürüten Türksat A.Ş. de yerini aldı. 9-12 Kasım tarihleri arasında İstanbul CNR Expo Fuar Merkezi’nde ziyaretçilere açık olacak olan fuarda, kamu, özel sektör temsilcileri, akademisyenler ve sektörün önde gelen isimlerinin, interaktif bir buluşma gerçekleştirmesi bekleniyor. Yerli ve yabancı toplam 700 şirketi bir araya getiren fuarın, 100'ü aşkın ülkeden yaklaşık 200 bin ziyaretçiyi ağırlaması bekleniyor.



Mustafa Bakırhan

