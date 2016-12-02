Darbe girişimcilerinin, uçak, helikopter ve silahlı askerleriyle bastığı TürkSAT’ı ziyaret eden 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu üyeleri arasında CHP’li üyeler yer almadı. Özel Harekat Daire Başkanlığı ve Ankara Özel Harekat Şube Müdürlüğü ziyaretlerine de katılmayan CHP’li Aykut Erdoğdu ve Aytunç Çıray, kameralar önünde komisyon çalışmalarını eleştirmişti.

Bu ziyaretlere iştirak etmeyen CHP’li iki üye burada ifadelerine başvurulan, daire başkanları, emniyet müdürleri, darbe kalkışmasında çatışan, yaralanan kişilerin ifadelerini de dinleyemediler.

TBMM Darbe Komisyonu’nun TürkSAT ziyaretine şu milletvekilleri katıldı:

"Reşat Petek (AK Parti - Komisyon Başkanı), Selçuk Özdağ (AK Parti), Mihrimah Belma Satır (AK Parti), Mehmet Erdoğan (MHP), Ravza Kavakçı Kan (AK Parti) ve Hüseyin Kocabıyık (AK Parti)".

Dün Meclis Darbe Araştırma Komisyonunda usul tartışması açan, komisyonun çalışmadığını, sürenin yetersizliğini vurgulayan CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu ve Aytunç Çıray, kameraların ifade sırasında dışarı çıkmasıyla birlikte komisyon çalışmasından ayrılmıştı.