Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı, Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıklarının 25. Yılına ithaf ettiği 25’inci Yıl Gala Konserleri, Azerbeycan ve Kazakistan’ın ardından 3 Ekim’de TC Cumhurbaşkanlığı sayarında gerçekleşecek. Gala konserinin KKTC ayağı ise, 5 Ekim 2016 Çarşamba günü saat 19.30’da ise GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, Türk Dünyasının geleneksel müzik ustalarının katılımıyla gerçekleşecek.

TÜRKSOY HALK ÇALGILARI ORKESTRASI, GAÜ İŞBİRLİĞİNDE KONSER VERECEK

TÜRKSOY Genel Sekreterliği tarafından yapılan açıklamaya göre, 2016 yılında kurulan “TÜRKSOY Halk Çalgıları Orkestrası”, Türk dili konuşan devletlerin dombıra, bağlama, sırnay, şerter, kıl-kobız, tar, kemança, komuz, kıl-kıyak, kuray, nay, kaval, ağız kopuzu, morin hur, garmon, rubab, topşur, çatgan, doyra, jetigen ve kanun gibi geleneksel halk çalgıları bir araya getirilip Türk Dünyası etnik enstrümanlarından oluşan Orkestra, müzik severler ile bir araya gelecek.

Orkestra bünyesinde, Türk dünyasından; Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, Türkiye, Başkurt, Tatar, Tıva, Saha-Yakut ve Moğolistan ülkelerinden katılan geleneksel müzik ve dans toplulukları yer alırken, Türk dünyasının tanınmış sanat kurumlarından katılan profesyonel solist sanatçılarda sahne alacak.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, 5 Ekim Çarşamba günü saat 19:30’da GAÜ Spectrum Uluslararası Kongre Merkezinde gerçekleşecek olan konsere, tüm halkın davetli olduğu belirtildi.

