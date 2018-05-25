TÜRKSOY Ressamlar Sergisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın katılımıyla açıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Türkiye’yi temsilen 10 ülkeden 16 ressamın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşmasına KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, T.C. Lefkoşa Büyükelçiliği Temsilcisi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Doç. Dr. İrfan S. Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, Rektör Yardımcıları, Öğretim elemanları, ressamlar ve sanatseverler katıldı.

“Kültür ve sanat sınır tanımaz gücü ile bizi yeniden birleştiriyor”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: ” 10 ülkeden sanatçı arkadaşlarımızın eserlerini hep birlikte göreceğiz. Kültür ve sanat sınır tanımaz gücü ile bizi yeniden birleştiriyor. Gönül arzu eder ki ne spor, ne siyaset, ne de sanat söz konusu olduğunda KKTC’nin hiç bir sınırı olmasın. Ama gelin görün ki hayatın gerçeği bu değil. Kıbrıslı Türk olarak birçok alanda ambargo ile karşı karşıyayız. Bunu aşabildiğimiz tek yer sanat. Çünkü sanatın ve kültürün evrensel bir dili var. Salona girer girmez ilk bakışta çok güzel eserlerin olduğunu gördüm. Ayrıca müjdelenen sanat müzesinin de şimdiden üniversiteye ve KKTC’ye hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov'a günün anlam ve önemine binaen plaket takdim etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya TÜRKSOY ve KKTC isimli bir kitap hediye etti.

“Bu buluşma istikbalde daha da büyük günlere aday olacak”

Açılış konuşmasını gerçekleştiren Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ümit Hassan, “TÜRKSOY Genel Sekreterimizle Kurucu Rektör Dr. Suat İ. Günsel’in birlikte ivme kazandırdığı bu muazzam birleşme istikbalde daha büyük günlere aday olacak. TÜRKSOY’un ve yönetim heyetlerinin yeni perspektifler katarak uluslararası kavrama vurgu yapıyorlar. Burada toplanarak müzemizin niteliğini arttırıyoruz. İleride üreteceğiniz eserlerle yeni boyutlara ulaşmış olacağız. Böylece YDÜ sarıp sarmalanacak TÜRKSOY’la beraberliği daha da büyüyecektir” dedi.

“20 yıllık deneyimli sanatçılarımız etkinliklerde yer aldı”

Yapılan işbirliğiyle yeni ve güzel bir çalışmaya imza attıklarına dikkat çeken TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov şöyle konuştu: ”Yakın Doğu Üniversitesi ile uzun yıllara dayanan işbirliğimiz sayesinde yine güzel bir etkinliğe imza attık. Üniversitenin kültür ve sanata vermiş olduğu yüksek değerin sonucu olarak yapılması planlanan Güzel Sanatlar Müzesi’ne, TÜRKSOY olarak katkıda bulunmak istedik. Bu nedenle TÜRKSOY’un 20 yıllık deneyimi olan ressamlar buluşmasına katılan en yetenekli sanatçılarımızın bu etkinlikte yer almalarını sağladık.” ifadelerine yer verdi.

“Sanatçılar KKTC'nin doğal ve kültür zenginliğini tuvallere yansıttı"

Prof. Dr. Kaseinov, “Bu sergi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi öğretim elemanlarının 10 günlük çalışması sonucunda ortaya çıktı. Türk dünyasını temsilen 10 ülkeden 16 ressamın katılımıyla gerçekleşen sanat buluşmasında, ressamlar KKTC’nin doğal ve kültür zenginliğinin kendi sanatsal yaratıcılıkları ile birleştirip tuvallere yansıttı” diye konuştu.

Sergide eserleri sergilenen ressamlara sırasıyla Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov,Kurucu Rektör Dr. Suat Günsel,Mütevelli Heyeti Başkanı Doç.Dr. İrfan S.Günsel, Rektör Prof.Dr. Ümit Hassan ve Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu tarafından; Vahid Novruzov (Azerbaycan), Armat Bektasov (Kazakistan), Jusup Matayev (Kırgızistan), Nodir Bobomyratov (Özbekistan), Ishangukulı Ishanguliyev (Türkmenistan), Vera Frolova (RF Başkurdistan), Aleksei Topoev (RF Hakas), Farid Valiullin (RF Tataristan) ve Yakın Doğu Üniversitesi öğretim elemanları Erdal Aygenç, Erdoğan Ergün, Mustafa Hastürk, Hikmet Uluçam, Hasan Zeybek, Murat Allahverdi, Rana Emrahova ve Aysel Mir-Kasımova’ya plaketleri takdim edildi.

Plaket takdiminin ardından serginin açılışı yapıldı.