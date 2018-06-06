TÜRKSOY‘dan Dr. Suat Günsel’e madalya

Türk Dünyası ressamlarının eserlerinin KKTC'de kalıcı olarak sergilenmesini sağlayacak protokol, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ile TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov tarafından Ankara’da imzalandı. Törene, TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahreddin Sadıkoğlu ve diğer yetkililer de katıldı.

İmza töreni öncesinde YDÜ tarafından kurulacak Çağdaş Sanatlar Müzesi'ne ilişkin bilgilerin ve KKTC'de TÜRKSOY işbirliğinde düzenlenen Ressamlar Buluşması'nın fotoğraflarının yer aldığı film gösterimi yapıldı.

Prof. Kaseinov; “YDÜ ile TÜRKSOY işbirliği 10.yılına girdi”

Törende konuşan TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Kaseinov, bu yıl, 25. kuruluş yıldönümünü kutlayan TÜRKSOY ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki işbirliğinin 10. yılına girdiğini ve bu süre içerisinde Türk Dünyası'nın ortak geleceği, kültür entegrasyonu açısından başarılı bir işbirliği süreci geçirdiklerini söyledi.

“İşbirliğimiz KKTC kültür sanat hayatına zenginlik katacak”

Yakın Doğu Üniversitesi ile işbirliğinin daha üst seviyeye taşıdıklarını da kaydeden Kaseinov, "Bugün işbirliğimizi daha ileri aşamaya taşıyacak KKTC kültür sanat hayatına büyük zenginlik katacak, Türk Dünyası ressamları için değer taşıyacak projeyi yürütmek üzere biraraya gelmiş bulunuyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi'nin kuracağı Güzel Sanatlar Müzesi’ne bizim de bir katkımız olması için TÜRKSOY'un yirmi yıllık deneyimi olan TÜRKSOY Ressamlar Buluşması’na katılan en yetenekli sanatçılarımızı KKTC'de gerçekleştirdiğimiz Ressamlar Buluşması’nda yer almalarını ve ortak çalışma yapmalarını sağladık. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elamanlarının da özverili çalışmalarıyla on günlük süre içerisinde güzel bir sergi ortaya çıkartılmış oldu. Bu koleksiyonu daha da zenginleştirmek adına TÜRKSOY tablo koleksiyonunda yer alan resimlerden 17 eseri daha, kurulacak Çağdaş Sanatlar Müzesine hediye edeceğiz. Açılacak bu müze ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Türk Dünyası'nın ressamlarının güzide eserlerinin sergilenmesi ve genç nesillere kültürel zenginliğimizin aktarılmasına katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel ise; "Üniversitemiz, 30 bini aşkın öğrencisi, yıllık 120 yayını, sürekli yürütülen 200 projesi, 2 milyon basılı kitabı, elektronik ortamda 450 milyon kaynağa ulaşabilen, Türk Dünyası'nın Cumhurbaşkanlarının ortak seçtiği kütüphanesi, bölgenin en büyük kültür merkezi ve en büyük hastanesi, elektrikli otomobil üretim projeleri, inşaatı devam eden en büyük camisi ile Kıbrıs’ta tutunmaya, varolmaya devam eden bir eğitim kurumudur" dedi.



“Sanat ve kültür, Türk dünyasının bütünleşmesini sağlayacak”

Kıbrıs’ta tutunmanın önemli yollarından birinin de kültür ve sanat ile olduğunu dile getiren Günsel, Türk Dünyası'nın kültür ve sanatıyla ne kadar iç içe olabilirlerse, bu birliğin ve bütünlüğün o şekilde sağlana bilineceğine inandığını söyledi. Bu kapsamda KKTC'nin Türk halklarındaki algısını güçlendirmek amacıyla çalışmalar yürüttüklerini, Türk Dünyası üniversiteleri ile işbirliği anlaşmaları yaptıklarını ve Türk topluluklarından gelen öğrencilere her yıl burs tahsis ettiklerini kaydeden Dr. Günsel, "Sanat ve kültür, Türk Dünyası ile bütünleşmede bir koruyucu rolü üstlenmektedir. Bu nedenle Türk topluluklarının ortak bir müzesini kurmaya karar verdik. İki yıl içerisinde tamamlanacak bu müzenin oluşturulması için şimdiden çalışmalar yaptık ve 1500 üzerinde esere sahip olduk. Çok mutluyum. Bu bütünleşmeye güçlendirecektir. Akdeniz'in içerisinde yalnız olmadığımızı hissetmek farklı bir şey" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Dr. Düsen Kaseinov, Dr. Suat İ.Günsele'e, Türk Cumhuriyetlerinin (Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan) Bağımsızlığının 25. yılına ithafen hazırlanan altın madalyayı ve Yakın Doğu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi’ne Türk Dili Konuşan Cumhuriyetlerin Ressamları’nın yapmış oldukları tabloları takdim etti.