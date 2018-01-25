Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı hayran bıraktı

Turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı görenleri kendine hayran bıraktı. Boğaz'a güzellik katan turkuaz rengindeki manzara ise havadan görüntülendi. Görüntülerde Boğaz’ın bazı kısımlarının belirgin şekilde turkuaz rengine büründüğü görüldü. Günbatımıyla birleşen Boğaz’ın turkuaz rengi kartpostallık görüntüleri aratmadı.

Geçmişte de turkuaz rengine bürünen İstanbul Boğazı kimi vatandaşların beğenisini kazanırken kimilerinde de merak uyandırmıştı. Renk değişimine ilişkin açıklama ise Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) gelmişti. NASA’dan yapılan açıklamada Karadeniz'de oluşan turkuaz rengin, planktonlardan kaynaklandığı belirtildi. Planktonların deniz yaşamına zarar vermediği ifade edilirken, renk değişiminin geçtiğimiz yıllardakilerle aynı dönemde yaşandığına dikkat çekildi.

Ahmet Faruk Sarıkoç - Hasibe Karadağ