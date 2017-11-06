Türkülerin dostluğu

1944 Kırım Sürgünü'nde yaşanan acıların dile getirildiği, büyüklerin saygıyla anıldığı konserde Emel Beki, Figen Şenyüz, Gülay Sürücü, Aynur Öztan, Sevilay Devcan, Fatma Sevik, Seyhan Balkal solist olarak görev yaptı.

Şef Dr. Aysel Gürel solo olarak "Ey Güzel Kırım" şarkısını seslendirirken, Şef Kenan Gürel ve Bursa Kırım Türkleri Derneği Başkanı Yunus Güneri de solo söyledikleri Kırım türküleriyle koroya destek verdiler. Danslarıyla İrem İdeal ve Saadet Çağman'da konsere renk katarken, büyük alkış topladılar. Kırım Tatar düğünlerinin vazgeçilmezi kabul edilen "Sit Osman Saray" ile başlayan konserin finali ise yine çok ünlü bir türkü olan "Çi Börek" ile yapıldı.

Konser sonunda Nilüfer Belediye Başkan Danışmanı Sibel Özer, Şef Dr Aysel Gürel'e çiçek taktim etti. Kırım Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Bursa Şubesi Başkanı Yunus Güneri de konserden elde edilen gelirin anaokulu yapımında harcanacağını belirterek teşekkür etti.

Serkan Akkuş

