TÜRMOB’un yeni hizmet binasının açılışı Maliye Bakanı Naci Ağbal, eski Devlet Bakanı Masum Türker, TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı ve meslek mensuplarının katılımı ile açıldı.

Açılışta konuşan TÜRMOB Genel Başkanı Nail Sanlı, “Demokrasimiz ve cumhuriyetimiz alçakça bir saldırıya sahne oldu. 15 Temmuz hain darbe girişimi püskürtüldü ve demokrasimiz kazandı. İçeride ve dışarıda alçak ve hainlerin saldırıları, terörle mücadele nedeniyle bu yaz gerçekten sıcak geçti. Hiçbir sorunun çözümü silah, kavga, terör oluşturmakla olmaz. Demokrasi vazgeçilmezimizdir. Demokrasimize saldıran tüm hain odakları lanetliyorum, şehitlerimize rahmet, gazilere şifalar diliyorum” dedi.

Dünyaya, bölgeye ve ülkeye barışın gelmesini isteyen Sanlı, ”Terör saldırılarının son bulmasını istiyoruz. Evlatlarımız artık şehit olmasın istiyoruz. Barış ve huzur bölgemizde, ülkemizde ve dünyamızda hakim ve daim olur. Uluslararası güçlerin ülke ekonomisine yönelik oynamak istedikleri olunun da farkındayız. Kredi derecelendirme kuruluşlarının art niyetli yaklaşımları umarım sonuçsuz kalacaktır” diye konuştu.

