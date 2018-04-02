Turna Balığı Yakalama Yarışması'nda 152 balık avı sporcusu kıyasıya yarıştı

Bilecik Pelitözü Gölpark’ta yarışmadan bir gün önce kamp kuran sporcular, ertesi gün oltaları ile göletin karşısına geçtiler.Kenttin doğal güzellikleri ve zenginliklerinin sergilendiği aktivitede; dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.‘’En Büyük Balık’’ ve ‘’En Çok Balık’’ kategorilerinde gerçekleştirilecek olan yarışmanın 1’inciye 750 TL, 2’inciye 300 TL ve olta takımı; 3’üncülere ise; olta takımı ve ekipmanları hediye edildi. Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü Başkanı Sezer Sargı ve Başkan Yardımcısı Tamer Sargı dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

“Amacımız, Bilecik’imizin bu alandaki güzelliklerini de sergilemektir’’

Bilecik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Cihan etkinlikte yaptığı konuşmada; içerisinde bulundukları zaman dilimi içerisinde daha çok birlik ve beraberlik içerisinde olmanın gereğini belirterek; "Belediyemiz ve Bilecik Merkez Avcılar Kulübü işbirliğinde; Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen 1. Turna Balığı Yakalama Yarışması için bir araya geldik. Öncelikle Belediye Başkanımız Selim Yağcı’nın selam ve muhabbetlerini bildiriyorum. Kendisi daha önceden planlanan 1. İnönü Zaferi programı dolayısıyla aramızda olamadı. Bilecik Belediyesi olarak, Avcılar Kulübümüzden böyle bir etkinlik talebi gelince Belediye Başkanımız ve bizler büyük bir istekle kabul ettik ve ilkini gerçekleştirdik. Amacımız, birlik ve beraberlik tablosu çizmek, Bilecik’imizin bu alandaki güzelliklerini de sergilemektir" ifadelerini kullandı.

“Bilecik’imizin güzelliklerini anlatma imkanı bulduk”

Bilecik Merkez Avcılar Kulübü Tamer Sargı ise gerçekleştirilen etkinlik ile 150’yi aşan sporcunun Bilecik'te bir araya geldiğini belirterek, ‘’Gerçekten çok güzel ve anlamlı bir etkinlik oldu. Bu etkinlik ile hem Bilecik’imizin güzelliklerini anlatma imkanı bulduk hem de bu spora gönül vermiş olan arkadaşlarımızla bir araya gelmiş olduk. Bu anlamda bizlere bu etkinlikte katkı sunan başta Belediye Başkanımız Selim Yağcı ve belediye birim müdürlerimizden İsmail Cihan ve Serkan Bircan ile etkinliğe katılan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz’’ ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda 66 santimetre uzunluktaki balığı yakalayan Muhammet Ersin 1’inci olurken, 61 santimetre uzunluktaki balığı yakalayan Osman Kaya 2’inci, 3’üncülüğü ise iki sporcu paylaştı.

Renkli ve güzel görüntülerin oluştuğu etkinlik, Bilecik Belediyesi tarafından ikram edilen pilav ve ayran sunumu ile sona erdi.

Cem Kaan Toka - Taner Buka