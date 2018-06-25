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Turnuva tarihin en yaşlısı olacak

Suudi Arabistan ile Mısır arasında oynanacak Dünya Kupası karşılaşmasında Mısır’ın kalesini koruyacak olan Essam El Hadary, turnuva tarihin en yaşlı futbolcusu olacak.

Turnuva tarihin en yaşlısı olacak

25 Haziran 2018 17:20

Rusya’da düzenlenen Dünya Kupası’nda grup aşamasında son maçlara gelindi. Turnuvadan elenmesi kesinleşen Suudi Arabistan ile Mısır, A Grubu son maçında bugün saat 17.00’de karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede Mısır’ın kalesini koruyacak olan Essam El Hadary de turnuva tarihinin en yaşlı oyuncusu olacak.
158 defa Mısır Milli Takımı formasını sırtına geçiren Hadary (45 yıl + 161 gün), Mısır müsabakasıyla birlikte bir dönem Galatasaray’ın da kalesini koruyan Mondragon’u geçerek (43 yıl + 3 gün) Dünya Kupası tarihinde forma giyen en yaşlı futbolcu unvanının sahibi olacak. 

 

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