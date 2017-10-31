Turnuvanın galibi cezaevi takımı

Kurumlar arası basketbol turnuvasında heyecan devam ediyor. Turnuvada 5. maçlar geride kalırken, müsabakada Kapalı Cezaevi, Kırklareli Adliyesi takımını üstün bir oyunun ardından 46-34 mağlup etmeyi başardı. Derbi havasında oynanan müsabakayı başta Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya ve Kapalı Cezaevi Müdürü Metin Sönmez olmak üzere çok sayıda hakim ve savcı ile kalabalık bir taraftar grubu takip etti.

Maçtan önce Başsavcı Kaya ile Cezaevi Müdürü Sönmez oyun alanına gelerek sporculara başarılar diledi ve mücadelenin centilmenlik çerçevesinde oynanması temennisinde bulundu.

İki takım da bu maça kadar oynadığı dört maçta üçer galibiyet aldığı turnuvanın beşinci maçına hızlı başlayan takım Kapalı Cezaevi oldu. Tuna ve İbrahim'in sayılarıyla bir anda 5-0'lık skor yakalayan Kapalı Cezaevi, genç taraftar grubunun da desteğini arkasına alarak müsabakanın tüm bölümlerini rakibine oranla çok daha üstün oynadı. Tüm periyodları üstün tamamlayan Kapalı Cezaevi maçın sonunda sahadan 46-34'lük skorla üstün ayrılırken spor salonunda muhteşem bir galibiyet kutlaması yaşandı.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Ozan Kaya, her iki takımı da güzel mücadeleleri için tebrik ederek, "Bizler adliye ve cezaevi olarak aynı çatı altında çalışan iki kurumuz. Bugünkü maçın kaybedeni olduğunu düşünmüyorum. Tüm sporcuları gösterdikleri güzel mücadele için kutluyorum’' ifadelerini kullandı.

Turnuvada grupların son maçları 01 Kasım 2017 tarihinde oynanacak.