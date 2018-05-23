TURQUALITY kapsamına alınan ilk eğitim kurumu Bahçeşehir Üniversitesi oldu

Uluslararası tanınırlığıyla bilgi ve teknoloji üretiminde öncü bir araştırma üniversitesi ve dünya markası olma vizyonunu benimseyen ve 8 ülkede 5 üniversite, 4 dil okulu ve 4 akademik merkezi ile faaliyet gösteren BAU, Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülen markalaşma programı TURQUALITY kapsamına alındı. “Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı” alanında üst üste iki yıldır eğitim ihracatı şampiyonluğunu elde eden Bahçeşehir Üniversitesi, TURQUALITY Destek Programı kapsamına alınarak, bu programa dahil edilen ilk eğitim kurumu olma unvanının da sahibi oldu.

Dünyanın ilk ve tek markalaşma programı

Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı olma özelliğine sahip TURQUALITY, kurumlara global markalaşma sürecinde finansal desteğin yanı sıra eğitim ve stratejik danışmanlık da sağlıyor. Konuya ilişkin değerlendirme yapan Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, “Kurulduğumuz günden bu güne eğitimde sınırların aşılması ve uluslararası bir eğitim kurumu olma vizyonuyla hareket ettik. Bugün dünyanın farklı noktalarında eğitim kurumlarımız, her ülkeden ve coğrafyadan öğrencilerimiz ve dünyada marka bilinirliğimiz var. Bu da bizi bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ileri taşıyor. Bahçeşehir Üniversitesi olarak uluslararası ölçekte bir Türkiye markası olmanın gururunu, TURQUALITY programı kapsamına dahil olarak genişletiyoruz” dedi.

Dünya markası olabilecek Türk markaları oluşturmayı amaçlayan dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programı TURQUALITY’de bugüne kadar Türkiye’deki tüm sektörlerden 176 firma destek alma hakkı kazanabildi.