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Turşu fabrikasında rögara düşen işçi hayatını kaybetti!

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki bir turşu fabrikasında rögara düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Turşu fabrikasında rögara düşen işçi hayatını kaybetti!

15 Ekim 2016 00:39

Edinilen bilgiye göre talihsiz olay Gemlik’te bulunan bir turşu fabrikasında akşam saatlerinde meydana geldi. Yunus Şen(46) isimli işçi kapağı açık olan rögara düştü. Olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan işçi hastaneye kaldırılırken, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz işçinin cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olay yerine gelerek inceleme yaparken, bir yandan da iş yerinin kameralarını inceledi. Olay yerinde ve hastane morguna gelen Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından talihsiz işçi kesin ölüm sebebinin anlaşılması için Bursa Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Evli ve iki çocuk babası işçinin ölümü ile alakalı soruşturma başlatıldı. 

Hurşit Topal
 

Etiketler: turşu fabrikası


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