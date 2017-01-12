Türkiye Sanayicileri ve İş Adamları Derneği’nin (TÜSİAD) 47. Genel Kurul Toplantısı yapıldı. Seçimli genel kurula tek aday olarak katılan İndex Grubun Kurucusu Erol Bilecek 144 oyla TÜSİAD’ın 18'inci dönem başkanı oldu. Genel kurul toplantısına Rahmi Koç, Ali Koç, Murat Özyeğin, Tuncay Özilhan başta olmak üzere çok sayıda iş adamı ve üyeler katıldı.

Genel kurulda açılış konuşmasını Cansen Başaran Symes yaptı. Symes konuşmasında, İki yıl önce desteğinizle acı tatlı günleriyle sürdürdüğüm başkanlığımın bugün son günü. Görevi devralırken bilmiyorum salonda kaç kişi hatırlıyor yine bu kürsüden ilk teşekkür konuşmamda “işimiz zor sadece Türkiye’de değil tüm dünyada iş dünyasının işi zor” demiştim. Pek kolay değildi doğrusu bu görevde yönetim kurulumuzla birlikte elimizden geleni canla başla çalışarak yaptık. Programımızı eksiksiz uyguladık, sözlerimizi tuttuk. Hepsinden önemlisi siyasi gündemin Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren asli gündemimizin önüne geçmesine, sekteye uğramasına izin vermedik” dedi.

“Liberal dünya düzeni sarsılıyor”

Symes konuşmasının devamında şunları söyledi: “Görüşlerimizi açıklarken ve uyarılarımızı yaparken yapıcı olmaya özen gösterdik. Kurumumuzun sorumluluk anlayışıyla hareket ettik. Güncel olanın ötesinde ülkemiz için daha iyi bir geleceğin nasıl inşa edileceğine odaklandık. Gerek gördüğümüz tüm çalışmaları eksiksiz yaptık. Değerli üyeler bir kez daha tekrarlamak isterim farkında olsak ta olmasak ta yeni bir dünyanın kuruluşuna tanıklık ediyoruz. Bu dünyanın şeklinin, normlarının, etkili kurumlarının ve kurallarının nasıl tanımlanacağını henüz bilmiyoruz. Bildiğimiz liberal dünya düzeni sarsılıyor. Dünya ölçeğinde demokratik değerler, ilkeler, yapılar popülist otoriter dalgalarla boğuşuyor. Küreselleşme ideası uluslararası sistemde jeopolitik ağırlıklı gelişmeler karşısında geriliyor. Ancak modern dünyanın kazanımlarını, insanların eşitlik özgürlük ve adalet arayışını uzun dönemde bastırmak mümkün değil”.

“Refah için kurumlar yenilenmeli, hukukun üstünlüğü sağlanmalı”

“Türkiye kendi yüksek hedeflerine toplumsal ahengini sağlamadan, üretici sınıflarının ilgisini ve enerjisini harmanlamadan, çoğulculuğunu bir güç kaynağı olarak kullanmayı beceremeden ulaşamaz” diyen Symes, “Bu hedeflere ulaşabilmek için gelenekle geleceği bir sentez içinde birleştirmeden başka bir yolumuz olmadığına inanıyorum. Bu sentezi gerçekleştirmek içinde hukukun üstünlüğüne saygılı, iyi bir demokrasimizin katılımcılığını ve şeffaflığı esas alan bir yönetim anlayışımızın olması gerekiyor. Hepsinden önemlisi Türkiye gelecekteki refağını ancak kurumlarını yenileyerek, hukukun üstünlüğünü sağlayarak, insan haklarına ve mülkiyet hakkına saygı duyarak iş dünyasının dünyada rekabetçi olmasına katkıda bulunacak akılcı ekonomik politikalarını, teknoloji yönlendirmelerini uygulamaya koyarak test edebilir” diye konuştu. Symes’e konuşmasının ardından TÜSİAD Onursal Başkanı Rahmi Koç tarafından teşekkür plaketi verildi.

Açılış konuşmasının ardından yeni yönetimin belirlenmesi için oy kullanma işlemine geçildi. Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç oyunu kullandıktan sonra gazetecilere kısa bir açıklama yaptı. Koç açıklamasında, “Buradan memnun ve mesut olarak ayrılıyoruz. Allah yeni yönetim kurulu ve başkanına kolaylıklar versin. Zor bir döneme giriyoruz” dedi.

“Bu görevi tam anlamıyla ortak bilinçle yerine getireceğiz”

TÜSİAD başkanının seçildiği oylama sonuçları açıklandıktan sonra yeni yönetim kurulu adına konuşma yapan Erol Bilecik, çok büyük mutluluk ve gurur duyduğunu söyledi. Bilecik, “TÜSİAD yönetim kurulunda önümüzdeki dönemde arkadaşlarımla birlikte görev almak benim içinde gerçekten apayrı bir onur, gurur vesilesi. Çok güçlü deneyimlere sahip olan arkadaşlarımın zaten hepsini yakından tanıyorsunuz. Bu önemli göreve tam anlamıyla ve ortak bir bilinçle hazır olduğumuza şimdiden size taahhüt ederim. Değerli arkadaşlarım, genel kurulumuzun gerçekleşmesine yönelik katkılarından dolayı özellikle Yüksek İstişare Konseyi Başkanımız Sayın Tuncay Özilhan’a sizlerin huzurunda çok teşekkür ederim. Başkanlığını yaptığı iki yıl boyunca TÜSİAD’a emsalsiz katkılar veren sevgili Cansel başkanıma biz hep ona böyle hitap ederiz. Cansel Başaran Symes’a ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Bilecik sözlerini şöyle tamamladı:“Cansel başkanımızın bizlere gösterdiği yön, sunduğu katkılar inanın içtenliğimle söylüyorum yeni döneminde başarısının temel ilham kaynağı olacak. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte kendilerini hep yanımızda hissedeceğiz. Bu toprağın insanının gücünü bilimden ve akıldan alan imkanlara desteğe, eğitime ve özgüvene kavuştuğunda neler başarabileceğini de yine çok iyi biliyorum. Yönetim kurulu olarak çok sevgili dostlarım birlikte çalışacağımız tüm arkadaşlarımıza göstermiş olduğunuz teveccüh, verdiğiniz destek için her birinizi ayrı ayrı bütün canı gönülden şükranlarımı sunuyorum. Sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum”.

TÜSİAD'ın yeni yönetim kadrosu:

Erol BİLECİK, Yönetim Kurulu Başkanı

Ali KOÇ, Başkan Yardımcısı

PARKUR (Parlamento ve Kamu Kurumlarıyla İlişkiler) Lideri

Simone KASLOWSKİ, Başkan Yardımcısı

Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Lideri

Murat ÖZYEĞİN, Başkan Yardımcısı / Sayman Üye

Girişimcilik ve Gençlik Yuvarlak Masası Lideri

Serra AKÇAOĞLU, Üye

Ekonomi Politikaları Yuvarlak Masası Lideri

Metin AKMAN, Üye

Sürdürülebilir Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

Batu AKSOY, Üye

Bölgesel Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

Esin GÜRAL ARGAT, Üye

Dijital Ekonomi Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır BALKIR, Üye

Sanayide Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Barış ORAN, Üye

Yatırım Ortamı Yuvarlak Masası Lideri

Mehmet TARA, Üye

Sosyal Kalkınma Yuvarlak Masası Lideri

İdil YİĞİTBAŞI, Üye

Hizmetlerde Dönüşüm Yuvarlak Masası Lideri

Bahadır KALEAĞASI, Üye

Genel Sekreter

Ali Canberk Özbuğutu - Gül Kaba