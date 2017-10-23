Diğer
Kategoriler

TUSKON davası başladı

FETÖ’ye finansman sağladıkları iddiasıyla, İBB eski Başkanı Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı ve ünlü baklavacı Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu TUSKON ve üye şirketleri ile ünlü iş adamları hakim karşısına çıktı.

TUSKON davası başladı

23 Ekim 2017 11:12

Fetullahçı Terör Örgütü’nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin kapatılan Türkiye İşadamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) ile üye şirketlerine yönelik Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü’nün de aralarında bulunduğu 31’i tutuklu 86 sanığın yargılanmasına başlandı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki 23’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü ile birlikte 28 tutuklu sanık cezaevinden getirilirken, 50 tutuksuz sanık da salonda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ve yakınları da katıldı. Öte yandan duruşma salonu önünde ve çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Duruşma, tutuklu sanıkların kimlik tespitiyle devam ediyor.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, firari sanıklardan FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, TUSKON Başkanı Rızanur Meral ve TUSKON Genel Sekreteri Mustafa Muhammet Günay’ın “anayasayı ihlal”, “TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs”, “silahlı terör örgütü kurmak veya yönetmek” ve “özel belgede sahtecilik” suçlarından 3’er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 16 yıldan 25 yıl 6’şar aya kadar hapisleri istenmişti.

İddianamede aralarında Ömer Faruk Kavurmacı, Ahmet Tuzlu, Cahit Durmaz, Faruk Güllü, İsmail Hakkı Kısacık, Mehmet Fatih Baltacı, Murad Abdurrahman Baltacı, Murat Atakan Kayalar, Mustafa Şevki Kavurmacı, Rana Tezcan Açıkgöz, Harun Akca, Mehmet Zenginer’in de bulunduğu diğer 83 iş adamının “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7,5 yıldan 15’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edilirken, sanıklardan Ramazan Erdem, Serkan Ercan ve Süleyman Tari’nin “örgüt üyeliği” suçunun yanında “özel belgede sahtecilik” suçundan 1’er yıldan 3’er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları öngörülmüştü.

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç