Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » TUSKON soruşturmasında 9 iş adamı hakkında yakalama kararı

TUSKON soruşturmasında 9 iş adamı hakkında yakalama kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iş adamlarına yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında aralarında Nejat Güllü’nün de bulunduğu 9 iş adamı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.


19 Eylül 2016 22:47

Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında Nejat Güllü’nün de bulunduğu 9 iş adamı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 38’i serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcılığı, 38 ismin serbest bırakılması kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında iş adamı Nejat Güllü, TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz, iş kadını Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Cahit Durmaz, Kezban Uyar, İnci Konuk'un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Cahit Durmaz, yeniden gözaltına alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine götürüldü. 

Başak Akbulut

Etiketler: 9 iş adamı, TUSKON soruşturması


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 28°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 28°C

  • Trabzon

    Trabzon 33°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını \%15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!