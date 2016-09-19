Türkiye İş adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON) içindeki Fetullahçı Terör Örgütü yapılanmasına ilişkin soruşturmada, aralarında Nejat Güllü’nün de bulunduğu 9 iş adamı hakkında savcılığın itirazı üzerine tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın TUSKON'a yönelik FETÖ soruşturmasında gözaltına alınarak tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 38’i serbest bırakılmıştı. Soruşturma savcılığı, 38 ismin serbest bırakılması kararına itiraz etmişti. İtirazı değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, aralarında iş adamı Nejat Güllü, TUSKON Başkan Yardımcısı Rana Tezcan Açıkgöz, iş kadını Özlem Rukiye Kartal Üçüncü, Cahit Durmaz, Kezban Uyar, İnci Konuk'un da bulunduğu 9 kişi hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına karar verdi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan iş adamı Cahit Durmaz, yeniden gözaltına alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Başak Akbulut