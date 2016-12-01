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Tutuklama kararı olan zanlı adliyeden kaçtı

Tokat'ta uyuşturucu operasyonunda sevk edildiği adliyede tutuklama kararı verilen zanlı, görevlilerin dalgınlığından yararlanıp kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri alarma geçti.

Tutuklama kararı olan zanlı adliyeden kaçtı

01 Aralık 2016 13:37

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan B.Ç. (25), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan zanlı görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak adliyeden kaçtı. Adliyenin arkada taraflarında kalan mahalleye doğru kaçan B.Ç.’nin yakalanması için polis ekipleri alarma geçti. Devegörmez Mahallesi yakınlarında bir inşaata girdiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine polis arama yaptı. Çok sayıda polisin katıldığı aramada şahsın izine rastlanamadı. Ayağı kırık olduğu öğrenilen şahsı sivil ve resmi polis ekipleri vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirerek arama çalışmalarına devam ediyor. 

Nurhan İçmez
TOKAT


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