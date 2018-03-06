Tutuklanan FETÖ'nün 'eyalet ablası' itiraz üzerine serbest bırakıldı

Söz konusu kadın, avukatının itirazı üzerine cezaevinde 2 gün kaldıktan sonra serbest bırakıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ortak yapılan çalışmalar sonucu FETÖ/PDY terör örgütü Samsun yapılanmasında, "İlkadım eyalet ablası" olarak tabir ettikleri örgüt yöneticisi seviyesinde faaliyet gösterdiği tespit edilen ve firarda olan Derya E. ve eşi firari FETÖ şüphelisi Erdal E., saklandıkları gaybubet evinde yakalanarak gözaltına alınmıştı. Erdal E.'nin sorgulaması devam ederken, Derya E. ise perşembe günü Samsun Adliyesine çıkarılmış, savcı tarafından tutuklanması talebiyle sevk edildiği nöbetçi mahkemece elektronik kelepçe takılmak şartı ile ev hapsi verilip serbest bırakılmıştı.

ByLock'a 15 binden fazla giriş yaptığı iddia edilen Derya E.'nin serbest kalması üzerine soruşturmayı yürüten savcı tutuklanması için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren üst mahkeme, Derya E. hakkında yakalama kararı çıkardı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Bürosu ekipleri tarafından İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde yeniden gözaltına alınan Derya E., cumartesi akşamı geç saatte Samsun Adliyesine sevk edildi ve tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Derya E.'nin avukatı dün tutukluluk haline itirazda bulundu ve mahkeme bu kez de söz konusu kadının "ev hapsi ve elektronik kelepçe" uygulanarak tahliyesine karar verdi. Derya E., 2 gün tutuklu kaldığı cezaevinden serbest bırakıldı.

CHP'li Tanrıkulu, kadına destek vermişti

Öte yandan, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nun Derya E. gözaltına alındığı zaman sosyal medya hesabından bebek ile annesinin fotoğrafını paylaşarak, "Bu fotoğraftaki bebeğin adı Semih, 1 yaşında ve anne sütü alıyor halen. Annesi Derya ve babası Erdal E. Samsun'da bugün gözaltına alındılar. Semih bebek komşuya bırakıldı, anneanne Eskişehir'den yola çıktı ve beni yoldan aradı. Bu vicdansızlığa son verin" diyerek FETÖ'nün 'eyalet sorumlusu' kadına sahip çıkmıştı.

Muhammer Ay

