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Tutuklanan kadın vali serbest

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan operasyonlarda gözaltına alınarak tutuklanan Vali Yasemin Özata Çetinkaya serbest bırakıldı.


04 Kasım 2016 15:03

15 Temmuz darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında görevinden alınarak tutuklanan eski Sinop Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, yaklaşık 2,5 aydır kaldığı Ankara Sincan Cezaevi'nden tahliye edildi. Albay olan eşi de Sinop Cezaevi'nde tutuklu bulunan 3 çocuk annesi merkez Valisi Yasemin Özata Çetinkaya, cezaevi çıkışı sonrası yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte iftiraya kurban gittiklerini söyledi. Çetinkaya, "Kaderimizde olanı yaşadık. Eşimle birlikte çok kötü bir iftiraya kurban gittik. Görevden alındığımda tek memleketimiz düze çıksın, bizim zaten suçsuzluğumuz ortaya çıkar demiştik. Memleket düze çıkınca biz de Allah'a şükür çıktık. İnşallah en kısa zamanda eşim de aramıza katılır" dedi.

Vali Çetinkaya'nın babası, aynı zamanda Ankara Yenikent Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mesut Özata da, "Bizim ailemizden bugüne kadar vatan haini çıkmamıştır, bundan sonra da çıkmayacaktır. Tam tersi vatana, millete, bayrağına, devletimize yüksek hassasiyetleri olan aslanlar çıkmaya devam edecektir. Her ne olursa olsun vatanımıza canımız fedadır. Devletimizin, milletimizin başı sağ olsun. Bu uğurda canını feda eden demokrasi şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, oğlum Salih Özata olmak üzere yaralı gazilerimize acil şifalar diliyorum" diye konuştu.

Yasemin Özata Çetinkaya, cezaevinden tahliyesinin ardından Ankara'daki babaevinde çocuklarına sarılarak hasret giderdi.

Bu arada, darbe gecesi yaralanan Vali Özata Çetinkaya'nın ağabeyi iş adamı Salih Özata'ya ise İçişleri Bakanlığı Nakdi Tazminat Komisyonu tarafından 22 bin 720 TL tutarında nakdi tazminat ödendi. Salih Özata, aldığı tazminatı Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı. 

Serhat Özşahin

Etiketler: Yasemin Özata Çetinkaya


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