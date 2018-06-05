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Tutuklanan rapçi Ezhel ile ilgili flaş gelişme

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla tutuklanan ‘Ezhel’ lakaplı Sercan İpekçioğlu hakkında “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Tutuklanan rapçi Ezhel ile ilgili flaş gelişme

05 Haziran 2018 12:35

Şarkılarında uyuşturucu kullanımını özendirdiği iddiasıyla 23 Mayıs’ta tutuklanan ‘Ezhel’ ismiyle tanınan rapçi Sercan İpekçioğlu hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 23 Mayıs 2018 tarihi öncesinde BİMER üzerinden yapılan suç ihbarında ‘Ezhel’ adını kullanan kişinin youtube’den yayınlamış olduğu paylaşımlarda uyuşturucu madde kullanımını özendiren yayınlar yapıldığı yönünde ihbarda bulunulduğu belirtildi.

Şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun İnstagram üzerinden yaptığı paylaşımında uyuşturucu maddelerden hint keneviri ile çekilmiş fotoğrafının bulunduğu kaydedildi.

Şüphelinin başka bir paylaşımda ise ‘Esrarın da etkisiyle ışık daha parlak çekilir nefesler’ dediği vurgulandı.
Şüphelinin ifadesinde paylaşımlardaki amacının uyuşturucu madde kullanımını özendirmek olmadığını, müzisyen olduğu için şarkı sözü yazdığını ve suçlamaları kabul etmediğini beyan ettiği anlatıldı.

10 yıla kadar hapsi istendi

İddianamede, şüpheli Sercan İpekçioğlu’nun “uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme” suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği 44’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.  

Gamze Erdemir
 

 

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