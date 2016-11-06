Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri tarafından 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan gözaltına alınan T.Ç.'nin mevcutlu olarak nöbetçi mahkemeye çıkarıldığı öğrenildi. Nöbetçi mahkemede ifadesi alındıktan sonra tutuklandığını öğrenen T.Ç., Kayseri Adliyesi'nin 2. katında bulunan duruşma salonunun açık olan penceresinden atladı.

Kaçma girişiminde bulunan ve ağır yaralanan T.Ç., olay yerine gelen 112 ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında ambulansa konularak Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Alparslan Ötüken