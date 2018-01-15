Tutuklandığını öğrenince adliyenin 3’üncü katından atladı

Olay, Batman Adliyesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35) adlı şahıs, bugün Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı.

Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. M.A.’nın vücudunda kırıkların olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Osman Arslan

