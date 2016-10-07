2018 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Ekvador ile Şili karşı karşıya geldi. Maç sırasında Ekvadorlu Enner Valencia'nın yaptığı rol Hollywood yıldızlarını aratmadı. Eski eşine nafaka ödemediği gerekçesi ile Enner Valencia hakkında tutuklama kararı çıktı. Şili maçı öncesi stada girerken polis ekiplerinin tutuklamaya çalıştığı futbolcuya teknik heyet ve diğer futbolcular araya girerek engel oldu.. Bu sırada Valencia stada girmeyi başardı. Maça ilk 11'de başlayan Valencia maçın 82. dakikasında bir anda kendini yere bıraktı. Sahaya sağlık ekipleri girerken, Valencia'ya oksijen maskesi takıldı ve golcü futbolcu ambulansa bindirildi. Bu sırada Valencia tutuklamak için saha kenarında bulunan polis ekipleri ambulansın peşinden koşmaya başladılar. Polislerin büyük uğraşlarına rağmen Valencia emniyet güçlerinden kaçmayı başardı.

