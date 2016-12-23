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Tutuklu araç sahiplerine af geliyor

Yurtdışından sıfır araçmış gibi ithal edilen ve daha sonra ikinci el olduğu ortaya çıkan lüks araçların sahiplerine af geliyor. Araçların yeni sahipleri, Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) yüzde 25’i oranında tutarı ödedikleri takdirde araç üzerindeki el koyma ve müsadere kararları kalkacak.

Tutuklu araç sahiplerine af geliyor

23 Aralık 2016 12:52

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın, distribütörler dışında galeriler tarafından ithal edilen araçlarla ilgili sıkı takibi sonucu binlerce araca el konuldu. Doğrudan araç ithal edemeyen galeriler, Almanya gibi otomobil üreticisi ülkelerden, kullanılmamış ama Alman vatandaşlarına satılmış gibi gösterilen araçları sıfır araçmış gibi yurda sokuyor. Sonradan yapılan incelemelerde yurda 2. el olarak girdiği tespit edilen bu araçlar el değiştiriyor ve halen 2’nci, 3’üncü, 4’üncü sahiplerin elinde bulunuyor. Bakanlığın bu araçlara el koymasıyla, aracın geçmişi hakkında bilgi sahibi olmayan çok sayıda kişinin mağdur olması üzerine TBMM’deki torba yasa tasarısıyla düzenlemeye gidildi. Konuyla ilgili olarak Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile Gümrük Kanunu’na geçici madde eklendi. Buna göre, yasanın yürürlüğe gireceği tarihten önce yurda sokulmuş olan ve 2. el olduğu ya da bedeli düşük gösterilerek vergileri eksik ödendiği sonradan tespit edilen araç sahiplerine af getirilecek. Bu kişiler, 6 ay içinde başvurdukları takdirde, aracın ithalatı sırasında ödenmesi gereken ÖTV’nin yüzde 25’i tutarında parayı yatırmaları halinde araçlar üzerindeki el koyma ve müsadere kararları kaldırılacak. El konulup hacizle satılmış olan araçların sahipleri ise bu haktan yararlanamayacak. Bakanlık tespit etmeden, kendiliğinden beyanda bulunanlar ise yüzde 15 oranında ÖTV ödeyecekler. Af düzenlemesinden, araçların bugünkü sahipleri yararlanacak. İthalatçı galerilerle ilgili davalar ve cezai sorumluluklar devam edecek.

53 BİN ARAÇ İTHAL EDİLDİ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Türkiye’ye yılda 500 bin araç ithal edildiğini, bunların yüzde 1.5-2.5 arasındaki kısmının galeriler tarafından gerçekleştirildiğini belirtti. 2007- 2016 yılları arasında bu şekilde ithal edilen araç sayısının 53 bin olduğunu kaydeden Aşçı, bunların bir kısmında değerin düşük gösterildiğini, bir kısmının ise ikinci el olarak yurda getirildiğinin sonradan tespit edildiğini söyledi. Aşçı, Almanya başta olmak üzere otomobil ithal edilen ülkelerle yapılan bilgi paylaşımı dolayısıyla, Türkiye’ye getirilmeden önce başka ülkede satışı yapılarak tescil edilen araçları saptayabildiklerini belirtti.

Ahmet Kıvanç - Gazete Habertürk

Etiketler: ÖTV


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