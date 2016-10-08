Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaparken 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gaziantep H tipi cezaevine konulan 15 asker gece geç saatlerde tahliye oldu. Cezaevi kapısında aileleri tarafından karşılanan tutuklu askerler yakınlarına kavuşmanın sevinci ile gözyaşlarına boğuldu.

Tutuklu bulundukları süre boyunca çok zor günler geçirdiklerini belirten askerler, “ Adalet yerini buldu, suçsuz olduğumuz anlaşıldı. İçeride iken hem biz hem de ailelerimiz çok zor günler geçirdi. Allah hiç kimseyi o dar yerde bırakmasın. Çünkü suçsuz yere yargılanmak çok zor’’ ifadelerini kullandılar.

Öte yandan Gaziantep H Tipi Cezaevinden tahliye olan ve aileleri tarafından cezaevi kapısından alınarak evlerine dönen 15 askerin tutuksuz yargılamalarının devam ettiği öğrenildi.

Orhan Erkılıç

