Diğer
Kategoriler

Tutuklu askerler tahliye oldu

15 Temmuz darbe girişimi sonrası görev yaptıkları yerlerde gözaltına alınan ve aralarında uzman çavuş ve astsubayların da bulunduğu 15 asker yaklaşık 3 aydır tutuklu bulundukları Gaziantep Cezaevinden tahliye oldu.


08 Ekim 2016 00:29

Türkiye’nin çeşitli illerinde görev yaparken 15 Temmuz Darbe girişimi sonrası gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Gaziantep H tipi cezaevine konulan 15 asker gece geç saatlerde tahliye oldu. Cezaevi kapısında aileleri tarafından karşılanan tutuklu askerler yakınlarına kavuşmanın sevinci ile gözyaşlarına boğuldu.

Tutuklu bulundukları süre boyunca çok zor günler geçirdiklerini belirten askerler, “ Adalet yerini buldu, suçsuz olduğumuz anlaşıldı. İçeride iken hem biz hem de ailelerimiz çok zor günler geçirdi. Allah hiç kimseyi o dar yerde bırakmasın. Çünkü suçsuz yere yargılanmak çok zor’’ ifadelerini kullandılar.
Öte yandan Gaziantep H Tipi Cezaevinden tahliye olan ve aileleri tarafından cezaevi kapısından alınarak evlerine dönen 15 askerin tutuksuz yargılamalarının devam ettiği öğrenildi. 

Orhan Erkılıç
 

Etiketler: tahliye, tutuklu asker


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 26°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma vepaykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!