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Tutuklu FETÖ’cüler için yapılan cezaevi havadan görüntülendi

Batman’da Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) tutuklu üyelerinin konulması için yaklaşık 2 bin kişilik yüksek güvenlikli cezaevi inşaatının çalışmaları son sürat devam ediyor.

Tutuklu FETÖcüler için yapılan cezaevi havadan görüntülendi

09 Haziran 2018 09:53
Tutuklu FETÖ’cüler için yapılan cezaevi havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Adalet Bakanlığı tarafından Batman’ın Beşiri İlçesi’nde yaklaşık 250 dönümlük alanda yapımına devam edilen yüksek güvenlikli açık ve kapalı cezaevinin inşaatı devam ediyor. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında artan tutuklamalardan dolayı Batman M Tipi Kapalı Cezaevi’nde yer sorunu yaşanmaya başlandı. Batman ve bölge illerinden gelecek olan hükümlü ve tutukluların konulacağı Beşiri Açık ve Kapalı Cezaevi’nin bin 200’ü kapalı, 960’ı ise açık kapasiteli olacak. Cezaevinde çalışacak olan personel için de yaklaşık 150 kişilik lojmanların yapıldığı öğrenildi. 

 

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