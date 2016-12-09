Tutuklanan HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ı, babası Mevlüt Yüksekdağ ve abisi Tarık Saffet Yüksekdağ Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde bulunan Kandıra Ceza İnfaz Kurumunda ziyaret etti. Ziyaret yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Cezaevi çıkışında açıklama yapan baba Mevlüt Yüksekdağ, “Gördüm, görüştüm. Sağlığı sıhhati yerinde. Morali yüksek. Herkese sevgiler saygılar sunuyor” dedi. Abisi Tarık Saffet Yüksekdağ ise, “Başkanla görüştük. Bizim cismimiz içeride olabilir ama fikrimiz dışarıda diyor Figen Yüksekdağ. Herkese çok selam söyledi. Her şeyin yolunda olduğunu ve moralinin yüksek olduğunu, dışarıda ki insanlarında morallerinin yüksek olması gerektiğini söyledi” şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından aile cezaevi önünden ayrıldı.

İsmail Gündüz - Kaan Kızıl