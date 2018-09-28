Tutuklu soyguncu hücrede kendini astı

Girne kentinde polis ekiplerince soygunculara yönelik düzenlenen bir operasyonda yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 30 yaşındaki Ahmet S.adlı şahıs, bulunduğu hücrede kendini asarak intihar etti.

Girne'de bir markete ait araca maskeli 3 şahıs saldırıda bulunmuştu. Şahısların market şoförünün kafasına çekiç vurup arabadan yüklü miktarda paranın bulunduğu bir çantayı çaldıkları kaydedilmişti. Polis tarafından yürütülen operasyonlar sonucu olayla ilişkisi bulunan 3 kişi tutuklanmış bir kişinin ise KKTC'den çıkış yaptığı öğrenilmişti.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Emir Abdurrahman Bulut