İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tutuklu soyguncu hücrede kendini astı

Tutuklu soyguncu hücrede kendini astı
Tutuklu soyguncu hücrede kendini astı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne kentinde tutuklu bulunan bir soyguncunun bulunduğu hücrede kendini asarak intihar etti.

Girne kentinde polis ekiplerince soygunculara yönelik düzenlenen bir operasyonda yakalanan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen 30 yaşındaki Ahmet S.adlı şahıs, bulunduğu hücrede kendini asarak intihar etti.
Girne'de bir markete ait araca maskeli 3 şahıs saldırıda bulunmuştu. Şahısların market şoförünün kafasına çekiç vurup arabadan yüklü miktarda paranın bulunduğu bir çantayı çaldıkları kaydedilmişti. Polis tarafından yürütülen operasyonlar sonucu olayla ilişkisi bulunan 3 kişi tutuklanmış bir kişinin ise KKTC'den çıkış yaptığı öğrenilmişti.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.  

Emir Abdurrahman Bulut

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.