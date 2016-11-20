Diğer
Kategoriler

Tutuklu vekiller için ’rehin’ ifadesi

İstanbul Kartal’da CHP ve HDP’nin de içinde bulunduğu Demokrasi Koordinasyonu tarafından düzenlenen “Teslim Olmayacağız” mitingi sona erdi. Törende tutuklu HDP’li vekiller için ’rehin’ ifadesi kullanılması dikkat çekti.

Tutuklu vekiller için rehin ifadesi

20 Kasım 2016 17:26

Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği miting için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle çevrilen miting alanına kontrol noktaları kuran polis ekipleri, katılımcıları tek tek arayarak içeri aldı. Sadece belirli döviz ve pankartların getirilmesine izin verilen mitingde, tüm uyarılara rağmen farklı döviz ve pankartlar da olduğu görüldü. Şarkıların söylendiği miting, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin basın açıklamalarıyla devam etti. Katılımcılar programın sonunda olaysız bir şekilde miting alanını terk etti.

Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Erkan Baş, “İnsanların bir birinden farklı düşünceleri, olabilir ama biz asala birbirimizi kandırmadık. Aslan birbirimizi aldatmadık, bundan sonara da asla kandırmayacağız. Bizim pek çok farkımız olabilir ama bizim bu farklılıklardan daha önemli bizi birbirimize bağlayan başka değerlerimiz var. Ülkemizi bir savaşa, karanlığa, tek adam diktatörlüğüne götüren bu sürece son vermek konusunda sarsılmaz bir kararlılığa ve inanca sahibiz” diye konuştu.

Tutuklanan vekiller için "rehin" dedi
HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş ise, "Ben size Türkiye'nin parlamentoda grubu bulunan 3'üncü büyük partisinin eş başkanlığı adına konuşuyorum. Ama 3'üncü büyük partinin eş başkanları dahil 10 vekili şuan rehin alınmış durumda. Bu yüzden maalesef sizlere çok ayrı ayrı cezaevinden selam getirmek zorundayım. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm vekillerimizin selamı var. bu günlerde sık sık cezaevlerini dolaşmak zorundayız. Bu mitingden arkadaşlarımızın haberi var, herkesin özel selamını getirdim size. Biz de şimdi buradan hem onları selamlıyoruz hem de bu alanda bulunan herkes adına şu sözü vermek istiyoruz: Siz asla ve asla boyun eğmediniz. Sizlere en içten dileklerimizi, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Murat Ergin - Mustafa Esen - Serdal Altıntepe 

 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 21°C

  • Bursa

    Bursa 17°C

  • Trabzon

    Trabzon 15°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!