Bazı sivil toplum örgütlerinin de destek verdiği miting için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Demir bariyerlerle çevrilen miting alanına kontrol noktaları kuran polis ekipleri, katılımcıları tek tek arayarak içeri aldı. Sadece belirli döviz ve pankartların getirilmesine izin verilen mitingde, tüm uyarılara rağmen farklı döviz ve pankartlar da olduğu görüldü. Şarkıların söylendiği miting, sivil toplum örgütleri temsilcilerinin basın açıklamalarıyla devam etti. Katılımcılar programın sonunda olaysız bir şekilde miting alanını terk etti.

Birleşik Haziran Hareketi adına konuşan Erkan Baş, “İnsanların bir birinden farklı düşünceleri, olabilir ama biz asala birbirimizi kandırmadık. Aslan birbirimizi aldatmadık, bundan sonara da asla kandırmayacağız. Bizim pek çok farkımız olabilir ama bizim bu farklılıklardan daha önemli bizi birbirimize bağlayan başka değerlerimiz var. Ülkemizi bir savaşa, karanlığa, tek adam diktatörlüğüne götüren bu sürece son vermek konusunda sarsılmaz bir kararlılığa ve inanca sahibiz” diye konuştu.

Tutuklanan vekiller için "rehin" dedi

HDP İstanbul Eş Başkanı Doğan Erbaş ise, "Ben size Türkiye'nin parlamentoda grubu bulunan 3'üncü büyük partisinin eş başkanlığı adına konuşuyorum. Ama 3'üncü büyük partinin eş başkanları dahil 10 vekili şuan rehin alınmış durumda. Bu yüzden maalesef sizlere çok ayrı ayrı cezaevinden selam getirmek zorundayım. Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş olmak üzere tüm vekillerimizin selamı var. bu günlerde sık sık cezaevlerini dolaşmak zorundayız. Bu mitingden arkadaşlarımızın haberi var, herkesin özel selamını getirdim size. Biz de şimdi buradan hem onları selamlıyoruz hem de bu alanda bulunan herkes adına şu sözü vermek istiyoruz: Siz asla ve asla boyun eğmediniz. Sizlere en içten dileklerimizi, buradan sevgilerimizi, saygılarımızı, selamlarımızı gönderiyoruz” diye konuştu.

Murat Ergin - Mustafa Esen - Serdal Altıntepe



