Tutukluyu cezaevine götüren polis aracı kaza yaptı: 5 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi D-140 karayolunda ilçe merkezinde hakim karşısına çıkan ve tutuklanan mahkumu Ferizli cezaevine götüren sivil araçlı polis memurları Akyazı gişelerinden yola kontrolsüz çıkan Ç.C. idaresindeki 55 EN 300 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje savruldu. Durumu gören diğer sürücüler hemen olay yerine sağlık ekiplerini çağrıldı.

Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Çoşkun C. Havva C., Gürkan C. ve ismi öğrenilemeyen iki polis memuru Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Ali Yıldırım