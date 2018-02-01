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Tütün çalan çocuk kameralara takıldı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir iş yeri önüne gelerek bir süre bekleyen, daha sonra tezgahtan kıyılmış tütün çalan çocuğun hırsızlık anı kameralara yansıdı.

Tütün çalan çocuk kameralara takıldı

01 Şubat 2018 17:06

Edinilen bilgiye göre, Kahta ilçesi Mustafa Kemal Caddesi'nde bulunan iş yerinin önüne gelen kimliği belirsiz çocuk, iş yerinin önünde bulunan kıyılmış tütün poşetini gözüne kestirdi. Bir süre iş yeri ve çevresini gözetleyen çocuk, daha sonra tütün poşetini alarak hızla olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

500 TL değerinde kıyılmış tütün çalan çocuğun yakalanması için iş yeri sahibi Mahmut Sezerkan durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri iş yeri çevresinde incelemelerde bulundu.
Öte yandan iş yeri sahibi Mahmut Sezerkan, kıyılmış tütünü alarak kaçan çocuğun başkaları tarafından yönlendirildiğini düşündüğünü vurguladı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. 

Hüseyin Türkoğlu
 

 

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