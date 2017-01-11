Edinilen bilgiye göre, Siteler Mahallesi'nde bulunan bir tütün dükkanına gece geç saatlerde giren R.K., E.Ş., S.Ç. ve Ö.B. iş yeri içerisinde bulunan 15 bin TL değerindeki 250 kilogram kıyılmış tütünü çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde iş yerinde hırsızlık olayını fark eden iş yeri sahipleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri iş yerinde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Yapılan inceleme sonucunda 4 şahıs çarşı merkezinde ve Siteler Mahallesi'nde yakalandı. 4 şahıs emniyette tamamlanan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslar kendilerini görüntüleyen gazetecilere, “Biz FETÖ'cü müyüz niye çekiyorsunuz bizi” diye bağırdılar. Adliyeye sevk edilen 4 şahıs daha sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cihan Kizir