Tütün ikramiyeleri ve aylık fark tutarları 25 Ocak’ta ödenecek

SGK’dan yapılan açıklamada, “Harp veya vazife malullüğü aylığı bağlananlarla bunların hak sahiplerine bu kapsamda olanlardan tekrar çalışmaya başlamaları sebebiyle maaşları kesilenlere ve vazife malulü olup aylık bağlanmadan sınıf veya görev değiştirerek çalışmaya devam edenlere ödenmesi gereken 2017 yılına ait tütün ikramiyesi tutarları hak sahiplerinin banka hesaplarına veya PTT merkezlerine 25 Ocak 2018 tarihinde gönderilecektir” denildi.

Bu kapsamda yer alan 57 bin 790 kişiye yapılacak toplam ödemenin 135 milyon 850 bin 204 lira 22 kuruş olduğu belirtilen açıklamada, "Harp malulleri ile vazife maluliyetine neden olan olayın türüne bakılmaksızın tüm vazife malullerinin (erbaş, er, subay, astsubay, uzman jandarma, polis gibi emniyet güçlerinin yanı sıra vazife malulü olan öğretmen, mühendis, doktor, memur gibi sivil vazife malulleri) faydalandığı bu ödeme, maluliyet dereceleri ve maluliyet göstergelerine göre 2 bin 388 lira 10 kuruş ile 4 bin 342 lira arasında değişmektedir” ifadelerine yer verildi.

Ayrıca emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2 milyon 174 bin 344 kişinin 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları banka ve PTT şubelerine gönderilerek 25 Ocak tarihinde ödemelerin yapılacağı bildirildi. Buna göre aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan; 1. grupta Kasım-Aralık-Ocak döneminde aylık alanlara Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında, 2. grupta Aralık-Ocak-Şubat döneminde aylık alanlara Ocak ve Şubat ayları olmak üzere 2 aylık tutarında, 3. grupta Ocak-Şubat-Mart döneminde aylık alanlara Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere 3 aylık tutarında, aylıklarını her ay alanlara; Ocak ayı olmak üzere 1 aylık tutarında aylık farkı tahakkuk ettirildiği kaydedildi. Toplam fark ödemesi tutarının 377 milyon 295 bin 849 lira 74 kuruş olduğu belirtildi.

Seyid Fatih Poyraz

