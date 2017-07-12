Tütüncü’den işçilerine mesaj

Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü atölyelerinde düzenlenen yemeğe, başkan yardımcıları, müdürler ile fen işleri, park ve bahçeler ile temizlik işleri müdürlüğü çalışanları katıldı. Bu sezon 100 kilometre sathi, 160 bin ton da sıcak asfalt çalışmasının hedefinin hatırlatıldığı yemekte, Belediye Başkanı Hakan Tütüncü tüm masaları gezerek işçileriyle öz çekim yaptı, hal hatır sordu.

Gönül gönüle hizmet üretimi beklentisi



Asfalt sezonunun kazasız geçmesi niyetine kurban kesiminin ardından yapılan ikram yemeğinde bir araya geldiklerini belirten Tütüncü, bu imkan ile sohbet etmenin de mümkün olduğunu söyledi. Diğer birimlerde de buna benzer buluşmalar yapıldığını hatırlatan Tütüncü, gönül gönüle vererek hizmet üretmek için çabaladıklarını söyledi.

Başkan ile işçinin farkı yok vurgusu



Kendisinin yöneticilik anlayışında belediye başkanıyla asfalt döken işçinin, parkta çim kesenin, sokaklarda çöp toplayanlar arasında hiçbir fark olmadığını vurgulayan Tütüncü, “Hatta umulur ki, onlardan bazıları bizden de üstün olabilir. Cenab-ı Hak, herkesi eşit haklarda yaratıp yeryüzüne gönderdi. Aramızda sadece iş bölümü farkı var. Kimimiz başkan, kimimiz yardımcı, amir, işçi. Hiçbirimizin diğerine göre üstünlüğü yoktur” dedi.

Önemli olan iyi hatırlanmak



Önemli olanın amiriyle işçisiyle gönül gönüle vererek Allah rızası için bir tane daha hizmet üretebilmek olduğunun altını çizen Tütüncü, “Her şey gelip geçiyor. Dünyanın bile gelip geçici olduğu, misafir olduğumuz bu ortamda, hiçbir mevki, hiçbirimize baki değil. 1994 yılında kurulan belediyemizde nice belediye başkanları, anlı şanlı başkan yardımcıları, memurlar, işçiler geldiler ve gittiler. Önemli olan arkanızda iyi eserler, ondan da önemlisi iyi hatıralar bırakabilmektir. İyi anılar geçirerek buralardan geçmektir. Daha çok çalışarak gayret ederek daha iyi anılmaya daha iyi eserler bırakmaya gayret edeceğiz. Burada anlatılan mesajlar ile personelimizin daha motive ile çalışacağına inanıyorum.”