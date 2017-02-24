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Tuvalet cinayeti zanlısına müebbet hapis

Samsun'da evinin önünde tuvaletini yaparken kendisini uyaran manavı öldüren ve arkadaşını da yaralayan şahıs yargılandığı mahkeme tarafından "adam öldürmek" suçundan müebbet, yaralama suçundan da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Tuvalet cinayeti zanlısına müebbet hapis

24 Şubat 2017 13:13

Olay, İlkadım ilçesinin Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi’nde 2015 yılı Mayıs ayında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki manav Zeki Taşkara, evinin önünde park halinde bulunan otomobilin lastiğine tuvaletini yaptığı iddia edilen 32 yaşındaki Mehmet K.’yi "Utanmıyor musun? Başka bir yer bulamadınız mı?" diye uyardı.

Bu sırada Mehmet K. ile Zeki Taşkara arasında tartışma çıktı. Evinden dışarı çıkan Zeki Taşkara ile Mehmet K. arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Mehmet K.’nin ekmek bıçaklı saldırısına uğrayan Zeki Taşkara, sağ ve sol göğsünden bıçaklanarak ağır yaralandı.

Bu sırada olayda Zeki Taşkara’nın arkadaşı Cemal Ö. (43) de bıçakla yaralandı. Ağır yaralanan Zeki Taşkara, ambulansla kaldırıldığı Samsun Eğitim ev Araştırma Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Mehmet K. hakkında Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında Mehmet K. hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Suçu ben işlemedim.

Bıçak benim elimde değildi. Ben doğruları söyledim. Beraatimi istiyorum" ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti Mehmet K.'yi "Zeki Taşkara'yı öldürmek" suçundan müebbet hapis, "Cemal Ö.'yü de yaralamak" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

Muammer Ay
 

Etiketler: cinayeti, tuvalet


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